"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تفتتح 7 مساجد جديدة بالإمارة

الشارقة 24:

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة 7 مساجد جديدة في الإمارة، بمساحات وتصاميم معمارية متنوعة، منها 4 مساجد في مدينة الشارقة، و3 مساجد في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن استعدادات الدائرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وترجمةً لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير كافة نواحي الحياة الكريمة لقاطني الإمارة، وتيسير وصولهم إلى دور العبادة لأداء الشعائر بكل سهولة ويسر في أجواء إيمانية، لتزداد الشارقة بهجةً وجمالاً بالمنارات الجديدة.

تتوزع المساجد الجديدة على مناطق مختلفة من مدن الإمارة، حيث يقع مسجد بر الوالدين بمنطقة الطلاع ويتسع لـ 1100 مصلٍ ومصلية، ومسجد خولة بنت حكيم بمنطقة الرحمانية 9 ويتسع لـ 250 مصل من الرجال والنساء، ومسجد أسد بن الفرات بمنطقة البوطينة ويستوعب لـ 400 مصلٍ، ومسجد الفضيل بن عياض بمنطقة الصبخة ويتسع لـ 350 مصل ومصلية.

وفي مدينة خورفكان بالمنطقة الشرقية، افتتحت الدائرة مسجد الإمام يحيى بن أبي كثير الذي يقع بجوار نادي خورفكان ويستوعب 900 مصل ومصلية، ومسجد الإمام أبي قلابة بمنطقة الحراي ويتسع لـ 520 مصل ومصلية، بينما يستوعب مسجد دار السلام 550 مصل ومصلية ويقع بمنطقة الساف، شعبية خليفة 1 بمدينة كلباء.

شهد افتتاح المساجد الشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وسعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي مدير دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، ومسؤولي الشؤون الإسلامية بالإمارة، وبحضور عدد من الشيوخ والأعيان والمتبرعين.

وأشاد سعادة عبد الله السبوسي بجهود جميع العاملين الذي بذلوا قصارى جهدهم لإنجاز افتتاح المساجد قبل دخول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن هذه المساجد تأتي ضمن 22 مسجداً وضعت ضمن برنامج الدائرة لاستقبال شهر رمضان، حيث تم توجيه الاستشاريين والمقاولين للإسراع في الانتهاء من أعمال تشييد المساجد، لافتاً إلى أن الدائرة على وشك الانتهاء من المرحلة النهائية لاستكمال افتتاح بقية المساجد.