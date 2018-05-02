"الشارقة لرياضة المرأة" تحتفي "بحق الليلة" مع أطفال مستشفى القاسمي

الشارقة 24:

ضمن جهودها الرامية إلى تجسيد مفاهيم العمل الإنساني، وتعزيز الهوية الوطنية من خلال ترسيخ التراث في نفوس الأطفال، نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع مستشفى القاسمي بالشارقة، سلسلة من الأنشطة الاحتفالية للأطفال المرضى في مبنى المستشفى، بمناسبة ليلة النصف من شعبان "حق الليلة".

وقدمت لاعبات مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، خلال زيارتهن لمختلف أقسام المستشفى أنشطة ترفيهية، بهدف إدخال البهجة والفرح إلى قلوب الأطفال، حيث وزعت اللاعبات الهدايا والحلويات الشعبية الإماراتية على الأطفال المرضى، وزوارهم، بهدف إشراكهم في هذه المناسبة التراثية.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة الشعبية في ليلة النصف من شهر شعبان كل عام، بهدف تأصيل العادات والتقاليد الإماراتية المتوارثة عبر الأجيال، وتعزيز مفاهيم الانتماء إلى القيم المجتمعية الراسخة، من خلال المشاركة في الأعمال الإنسانية في شتى المجالات، لا سيما تلك التي تتعلق بالأطفال.

وقالت سعادة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة: "تضع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة جميع المناسبات الإسلامية والوطنية والإنسانية ضمن قائمة أولوياتها، بما يتماشى والمنهج العام الذي تسير عليه المؤسسة في توظيف مختلف المناسبات، بما ينسجم وأهدافها الرامية إلى تعزيز الثقافة الاجتماعية لدى منتسباتها من اللاعبات وكذلك بين أفراد المجتمع الإماراتي كافة، وأتاحت (حق الليلة) لنا بالتعاون مع مستشفى القاسمي بالشارقة، فرصة لترجمة أهدافنا بصورة عملية فيما يتعلق بالأنشطة المجتمعية، والأعمال الإنسانية بين لاعباتنا".