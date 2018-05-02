"استشاري الشارقة" يناقش قانون تنظيم المراعي بالإمارة

الشارقة 24:

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، جلسته الـ 16، الخميس، وذلك بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة حمد بن حموده الكتبي نائب رئيس المجلس الاستشاري.

يناقش المجلس مشروع قانون سنة 2018م في شأن تنظم المراعي إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس، بحضور سالم بن محمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة ومعاونيهما.

ثم ناقش المجلس مشروع توصياته بشأن سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، الوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات.