الشارقة لإدارة الأصول تشارك موظفيها الاحتفال بـ "يوم العمال"

الشارقة 24:

في إطار احتفالها بيوم العمال العالمي، رسمت الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، الثلاثاء، السعادة على وجوه موظفيها من أقسام خدمات الضيافة والنظافة العامة، بمنحهم قسائم هدايا والسماح لهم بالخروج من العمل قبل ساعة واحدة من انتهاء الدوام الرسمي، للاحتفاء بهذه المناسبة مع أفراد عائلاتهم.

وقال سعادة إبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الشارقة لإدارة الأصول: "تعد الكوادر البشرية، على اختلاف مسمياتهم الوظيفية، الثروة الحقيقية للشركة، والذين تقع على أيديهم مسؤولية تحقيق الأهداف الاستراتيجية ومواصلة النجاحات والإنجازات، ويأتي هذا الاحتفال تقديراً منا لجهودهم ومساهماتهم في التنمية المستدامة".

وأكد الحوطي أن يوم العمال العالمي يمثل فرصة للتعبير عن الشكر إلى موظفي الشارقة لإدارة الأصول على ما يقومون به من أجل تعزيز المكانة الاقتصادية والمالية لإمارة الشارقة، والارتقاء بجودة الحياة فيها، بما يجعلها الوجهة المفضلة للإقامة والعمل والسياحة والاستثمار.