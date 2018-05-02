"الشارقة لإدارة الأصول" تحتفل بـ "حق الليلة"

الشارقة 24:

تعزيزاً لروح الهوية الوطنية، والاحتفاء والفخر بالماضي الجميل وتراث الأجداد، أقامت الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، الإثنين، احتفالية في مقرها، بمناسبة ليلة النصف من شعبان "حق الليلة"، في أجواء إماراتية مميزة، شهدت مشاركة فريق عمل الشركة.

وتضمنت الفعالية توزيع الحلويات الإماراتية والهدايا التقليدية، فيما عبّر الموظفون والموظفات عن سعادتهم بهذه المناسبة التي تعزز من تواصلهم وترابطهم مع العادات الإماراتية الجميلة.

وقال إبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الشارقة لإدارة الأصول: "تعد حق الليلة من المناسبات التراثية السنوية التي تحرص الشارقة لإدارة الأصول على الاحتفاء بها، لإدخال السعادة إلى نفوس موظفي الشركة في هذا اليوم، كما أنها تحث أفراد المجتمع على ضرورة التمسك بهويتهم الوطنية والحفاظ على عادات وتقاليد الآباء والأجداد".