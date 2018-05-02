"الخدمات الإنسانية" بالشارقة تطلق حملة "زكاتكم لتعليمنا"

الشارقة 24:

تَبنَّت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية شعار "زكاتكم لتعليمنا" عنواناً لحملة الزكاة التي تنظمها سنوياً طيلة شهر رمضان الكريم، وتهدف من خلالها إلى سداد الرسوم الدراسية للطلبة من ذوي الإعاقة غير المقتدرين مادياً.

وبهذه المناسبة، أوضحت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام المدينة أن الشعار الجديد رسالة إلى أفراد ومؤسَّساتِ المجتمع تُبيِّنُ الخدمات الإنسانية عَبرَهَا كيف تصرف أموال الزكاة وفقَ المصارفِ الشرعية لسداد الأقساط الدراسية الخاصة بالطلاب ذوي الإعاقة ممن لا يستطيع أولياء أمورهم تحملها، وقالت: إن المدينة ترتكزُ في حملتها للزكاة على الفتوى الصادرة عن اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة بجواز جمع الزكاة وقبولها وتقديمها للأشخاص من ذوي الإعاقة، وأيضاً جواز جمع الصدقات من غير الزكاة لدعم الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومساعدتهم من الناحية الإنسانية وهو ما أجمعت عليه الآيات والأحاديث التي تحث على التعاون على البر والتقوى وترغّب بالصدقة وتشجع عليها وجواز تسديد الرسوم السنوية المترتبة على الطلبة ذوي الإعاقة غير القادرين على دفع هذه الأقساط.

وأكدت أن 80 % من الطلبة ذوي الإعاقة يتم تسديد رسومهم الدراسية من صندوق نماء (الزكاة) مشيرة إلى قيام لجنة خاصة من المدينة بوضع دراسة دقيقة عن نسبة الطلبة غير القادرين على دفع الأقساط بشكل كلي أو جزئي.

ولفتت سعادة المدير العام إلى أن جميع الطلبة الذين يستحقون أموال الزكاة استفادوا منها خلال العام الدراسي 2017 ـ 2018 في سداد أقساطهم الدراسية ورسوم جلسات الإرشاد والعلاج الطبيعي والوظيفي ورسوم جلسات الإعاقة البصرية والمعينات السمعية والحركية بالإضافة إلى رسوم الزي المدرسي ووجبات الفطور والمواصلات والسكن الداخلي حيث بلغت هذه الأقساط مجتمعة: 12 مليوناً و241 ألفًا و511 درهماً.

يذكر أن الراغبين في التبرع يمكنهم الاتصال على الرقم 065669966 أو إيداع المبلغ في حساب الزكاة الخاص بالمدينة لدى مصرف الشارقة الإسلامي بجميع فروعه AE060410000011-203320-004، أو في حساب الزكاة الخاص بالمدينة لدى بنك دبي الإسلامي AE960240007560448-601 وبإمكانهم أيضاً التبرع بمبلغ 20 درهماً من خلال الرسائل النصية على الرقم 6196.