بلدية الشارقة تطلق الهوية الجديدة لـ "المشاتل"

الشارقة 24:

انطلاقاً من رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أطلقت بلدية مدينة الشارقة الهوية الجديدة لمشاتل البلدية، تحت مسمى "حدائق بلدية الشارقة"، بحضور سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وسعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، والمهندس حسن التفاق مساعد المدير العام في بلدية مدينة الشارقة لقطاع الزراعة والبيئة ومنى عبد الكريم اليافعي مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومساعدي المدير العام وعدد من مديري الإدارات والموظفين في البلدية، ولفيف من الحضور من الطرفين، حيث تم تطوير المشاتل بما يتناسب مع اهتمامات صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي أولى الزراعة اهتماماً كبيرة حتى باتت الإمارة واحة غناء تزخر بالمسطحات الخضراء، والنباتات والزهور الجميلة التي تغطي مناطق كبيرة من الإمارة.

وأشادت سعادة الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي برؤية صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة للتنمية وأهدافها متمثلة بخير الإنسان وسعادته دون تفرقة ولا تمييز وهذا يشمل الأشخاص من ذوي الإعاقة، من خلال العمل على مناصرتهم واحتوائهم وتعليمهم وصولاً إلى تمكينهم من ممارسة حقهم في العمل والحياة، وفي الوقت نفسه توعية المجتمع بمسببات الإعاقة والوقاية منها، كما ثمنت التعاون المستمر مع بلدية مدينة الشارقة الذي شمل جوانب عديدة ذات علاقة وطيدة برؤية المدينة ورسالتها في مناصرة واحتواء وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة، وأحدثها مبادرة بلدية الشارقة في تدريب الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية وتشغيلهم في وظائف تطور من قدراتهم الذاتية وتضمن لهم استقلاليتهم المادية.

من جانبه، أكد سعادة ثابت سالم الطريفي أن إطلاق المشاتل بالحلة الجديدة يأتي في إطار استراتيجية بلدية مدينة الشارقة، بالاهتمام بقطاع الزراعة والبيئة في إمارة الشارقة، وتعكس توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يولي أهمية كبيرة بهذا القطاع وله بصمة واضحة فيه، فما تمتاز به الإمارة من رقعة خضراء ونباتات وزهور تزين مختلف الأماكن، تأتي بفضل توجيهات سموه، وفي إطار جهود البلدية لتطوير منظومة العمل واتباع أفضل الوسائل والأساليب في الزراعة، سواء من حيث اختيار النباتات أو طرق الري المستخدمة.

وأشار إلى أن هذه الهوية الجديدة للمشاتل تحت مسمى حدائق بلدية الشارقة، تعكس التطور الكبير في مجال الزراعة والبيئة، واتباع أفضل الأساليب والممارسات، والاستفادة من الخبرات سواء الداخلية أو الخارجية، وتطبيقها بما يتناسب مع استراتيجية العمل، فشملت الهوية الجديدة تطوير آلية الري وزيادة الطاقة الإنتاجية للمشاتل بنسبة 3 أضعاف لتوفير الشتلات اللازمة للإمارة، بما يضفي عليها مظهراً جمالياً جذاباً، ولتبقى المكان الأمثل للعيش والإبداع وقضاء أجمل الأوقات.

وأشار إلى أنه تم إضافة حديقة الفواكه، وتم تخصيص ريع هذه الحديقة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية كمكرمة من البلدية، كما سيعمل فيها 10 طلاب من ذوي الإعاقة الذهنية، بعد أن تلقوا تدريباً اختصاصياً استمر لمدة ستة شهور مضت وسيخصص ريعه لصالح طلبة مركز مسارات للتطوير والتمكين، كما تأتي هذه المكرمة في إطار التعاون المشترك بين الجهتين، بحيث تحرص البلدية على تعزيز التعاون مع الدائرة وتقديم الدعم المناسب لها.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس حسن التفاق أن قطاع الزراعة والبيئة دائماً ما يعمل على تطوير منظومة العمل، بما يتناسب مع التطور الكبير في إمارة الشارقة، فإطلاق هذه الهوية الجيدة للمشاتل تأتي في إطار خطة البلدية الرامية إلى التوسع في خدماتها وإنجازاتها، والتميز بكل ما تقدمه، فشملت إضافة 3 بيوت محمية لإنتاج نباتات الظل والنباتات الداخلية لدعم مؤسسات الإمارة بها، من خلال توفير الشتلات التي تُزرع في الأماكن الداخلية، وتوفير الزهور الموسمية في وقت مبكر، كما تم إضافة حدائق النباتات النادرة وبنك النباتات المحلية، وإضافة الزراعة النباتية من خلال حديقة التجارب الزراعية.

وأشار إلى أنه تم تطوير الحدائق الجديدة وفق أحدث المواصفات، وتأتي هذه الحدائق بمثابة الحضن الذي يحتضن أنواع متعددة من شتلات الفواكه، والنباتات النادرة التي تعمل البلدية على إكثارها والمحافظة عليها، من خلال تهيئة التربة والظروف الملائمة لزراعة مختلف النباتات، فالحاجة للنباتات بمختلف أنواعها وكثرة الطلب عليها من قبل الأفراد والمؤسسات في الإمارة، يعتبر حافزاً لإكثارها والمحافظة عليها، والتوسعة في عمل الحدائق الخاصة بها.

من جانبه، أشاد سعيد بطي حديد مدير مركز مسارات للتطوير والتمكين، بالتعاون مع بلدية الشارقة حيث بدأ تدريب الطلبة على المهارات الزراعية خلال الفترة من نوفمبر 2017 حتى أبريل 2018 ومن أبرز هذه المهارات استخدام العقل الزراعية والبذور، وتعبئة الأكياس بالسماد ورصها في الأحواض، والتدريب على زراعة أنواع مختلفة من الخضراوات والفواكه ونباتات الزينة.