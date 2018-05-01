عبد العزيز المسلم: الإمارات حريصة على رعاية العمال

الشارقة 24:

قال سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، بمناسبة يوم العمال العالمي: تحتفل الإمارات مع بقية بلدان العالم بيوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وقد قدمت حكومتنا الرشيدة الكثير لمصلحة العمال، سواء حكومتنا الاتحادية أو حكومة إمارة الشارقة التي أكدت منذ فترة على أهمية هذا اليوم، حيث لم تدخر جهداً في سبيل تقديم كل الدعم والاهتمام والرعاية للعمال، والعمل على رفع درجة الوعي بأهمية الدور الذي تقوم به هذه الفئة المهمة في المجتمع، بما ينعكس على المجتمع الإماراتي إيجاباً، انطلاقاً من حرص القيادة في الدولة على إرساء قيم التسامح والعيش بأمن وسلام.

وأضاف: إن للعمال الدور الكبير في النهضة العمرانية في بلادنا، وقدموا الكثير من الجهود والأعمال والخدمات التي أسهمت في الارتقاء بالمشهد العمراني والتنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وتابع: إن الاحتفال بهذا اليوم، هو في صميم توجهات ونهج دولتنا الذي يعكس مدى وعمق اهتمام حكومتنا وسياساتها بدور العمال، وتأمين مختلف السبل والوسائل والآليات التي تضمن أفضل بيئة عمل، بما يجسد مضمون الطابع الإنساني للدولة وسياساتها، ويساهم في المزيد من العطاء وتقدير الجهد المبذول من قبل العمال.

واختتم قائلاً: في يوم العمال العالمي نجدد العهد مع قياداتنا الرشيدة وسياساتها واستراتيجياتها في العمل الجاد من أجل التأكيد على الاستمرار في خلق بيئة عمل مبدعة ومثالية، وفي هذه المناسبة، نقدم تحية كبيرة بحجم التعب والأمل لكل العمال في مختلف مواقعهم، الذين يبذلون الجهود الكبيرة من أجل المساهمة الفعالة في النهضة العمرانية والتنمية الشاملة في دولة الإمارات، ونتوجه بالتهنئة إلى كل عامل أسهم ويسهم في تشييد ونهضة بلادنا، وكل عام وعمال بلادنا والعالم بألف خير.