بلدية دبا الحصن تحتفل بـ "يوم العمال"

الشارقة 24:

نظمت بلدية مدينة دبا الحصن احتفالاً بيوم العمال تزامناً مع يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام.

اشتمل الاحتفال على مجموعة من الفقرات من بينها المسابقات الثقافية والترفيهية، وتم تكريم العديد من العمال الذين تفانوا وأخلصوا طيلة فترة عملهم في البلدية، كما كرمت البلدية الشريك الاستراتيجي للفعالية جمعية الشارقة الخيرية.

وبهذه المناسبة، قال سيف حسن الظهوري مساعد مدير الأقسام الخارجية إن "يوم العمال هو مناسبة إنسانية وحضارية كبيرة"، مشدداً على أن العمل ينطلق من فلسفة التكامل في الأدوار الإنسانية، فلا يمكن للعمل أن يتطور ويتقدم دون أن يكون العمال هم الوقود الحقيقي لتحريك عجلة التنمية والبناء، فالعمل يرتكز في مفهومه الشامل على الشراكة المجتمعية، وكان لا بد أن تكون البلدية حاضرة وبقوة في مثل هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا.