حملة توعوية بشأن الحصول على "شهادات الحالة الجنائية" في الشارقة

الشارقة 24:

أطلقت شرطة الشارقة ممثلة بإدارة مراكز الشرطة الشاملة، حملة توعوية لطلاب الصف الثاني عشر بمدارس الشارقة عن كيفية الحصول على شهادات إثبات الحالة الجنائية "حسن السير والسلوك" باستخدام التطبيقات الذكية.

وأفاد المقدم عبدالله علاي النقبي رئيس مركز شرطة واسط، أنه تم التركيز على فئة طلاب الصف الثاني عشر، وعمل زيارات للمدارس، حيث إن هذه الفئة هي التي سيُطلب منهم الحصول على شهادات حسن السير والسلوك، في حال الانتهاء من المرحلة الثانوية، إذ يمكنهم إنجاز تلك المعاملات عن طريق الهاتف باستخدام التطبيقات الذكية، وعبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (MOI) وإنجازها في أقصر وقت ممكن، وعبر جميع مراكز الشرطة العاملة بمدينة الشارقة، ومن بينها مركز شرطة الغرب، ومركز شرطة البحيرة، ومركز شرطة واسط، بالإضافة إلى مركز شرطة الذيد بالمنطقة الوسطى، وإدارة شرطة المنطقة الشرقية، وسيتم عرض فيديو يوضح كيفية استخدام البرنامج، لاستخراج الشهادة.

وأكد رئيس مركز شرطة واسط، أن إطلاق هذه الحملة لطلاب الثانوية، يأتي في إطار الحملات التوعوية لطلاب المدارس، لتطوير مختلف الخدمات الأمنية، وتسهيل الحصول عليها من قبل أفراد المجتمع، وخاصة بعد الانتهاء من العام الدراسي سواء للموطنين، أو المقيمين، وتمكينهم من الحصول على شهادات إثبات الحالة الجنائية "حسن السير والسلوك" في أسرع وقت ممكن، إلى جانب الخطوات، التي تم اتخاذها في تسريع إنجاز المعاملات الخاصة بإصدار الشهادات باللغتين العربية، والإنجليزية وفق رغبة مقدم الطلب.