الشامسي يلتقي بخريجي الدفعة الـ 18 من "أكاديمية العلوم الشرطية"

الشارقة 24:

التقى اللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، في قاعة حميد سيف بمقر القيادة، بخريجي الدفعة الـ 18 من أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وخريجي أكاديمية سعد العبد الله بدولة الكويت الشقيقة، بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد عارف الشريف مدير عام الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، والمقدم علي الكي نائب مدير معهد تدريب الشرطة.

في بداية اللقاء رحب اللواء الشامسي، بالخريجين مهنئاً إياهم بالتخرج، والانتقال لمرحلة جديدة من حياتهم العملية، حيث حثهم على التحلي بالنزاهة، والعدالة، والأخلاق الفاضلة، وحسن السيرة، والسلوك، وحسن التعامل مع الآخرين من موظفين، ومتعاملين، وجمهور بدون تعالٍ أو غرور.

كما طالبهم بضرورة المثابرة، والجد، والاجتهاد للوصول إلى المراتب الوظيفية، والتحلي بالطاقة الإيجابية، والسعي لاكتساب المهارات، وتطوير أنفسهم باستمرار، والاطلاع، والقراءة، والبحث في كل ما هو جديد، ويخدم العمل، ويوسع من معارف الشخص ومداركه.

وتناول المقدم علي الكي نائب مدير إدارة معهد تدريب الشرطة شرح البرنامج التدريبي الذي سيستمر لمدة ستة أشهر، ويتضمن برنامجاً تدريبياً مكثفاً لمدة أسبوعين حول الإدارة الاستراتيجية، ثم يلتحق الضباط بالإدارات المعنية، حيث سيتم تدريبهم في إدارات البحث الجنائي، والمخدرات، وإدارة مراكز الشرطة الشاملة، وإدارة المرور والدويات.