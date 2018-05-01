موارد الشارقة تختتم "البرنامج التدريبي الوطني"

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، البرنامج التدريبي الوطني للخريجين الجدد والباحثين عن عمل، وذلك في فرع الدائرة بمدينة خورفكان.

قدم البرنامج المحاضر الدكتور منصور جاسم الشامسي مستشار الدائرة.

وركز البرنامج الوطني على تنمية المهارات الذاتية المعرفية لدى المشاركين، لأجل زيادة قدراتهم التنافسية في سوق العمل الإماراتي، كما تم التركيز على موضوع أخلاقيات العمل.

واستعرض الدكتور منصور الشامسي النواحي التطبيقية في كيفية قيام الموظف أو الدارس أو الخريج بتطوير قدراته الذاتية في تحصيل وبناء وتطوير مهاراته عبر ورش عمل مصاحبة، كما تطرق إلى السمات المهارية الشاملة لدى القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كحالة تطبيقية، كما قام بإهداء نسخة من كتاب "بعزم الاتحاد" حول شخصية الشيخ زايد للطلبة المتميزين المشاركين بالدورة التدريبية.