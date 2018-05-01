"اجتماعية الشارقة" تحتفل مع عمالها بـ "رحلة ترفيهية"

الشارقة 24:

احتفلت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، مع فئة العمال المنتسبين إليها، من خلال تنظيم رحلة ترفيهية تخللها عدد من الأنشطة المتنوعة، حيث استهدفت 50 عاملاً من مختلف الأقسام والإدارات والفروع التابعة للدائرة، وكذلك توزيع 150 هدية على مختلف الفئات العمالية، حرصاً من الدائرة على الاهتمام بهذه الشريحة الفاعلة وتقديراً وعرفاناً بجهودها، تزامناً بيوم العمل العالمي، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام.

واشتمل الاحتفال الذي عقد بمدينة كلباء في الشارقة، على العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والترفيهية، التي تم تنظيمها بمشاركة العمال، وأصحاب المهن من بينها مسابقات رياضية وشد الحبل، وكرة القدم، ومسابقات ثقافية، إلى جانب المحاضرات التوعوية والتثقيفية، التي تحدثت عن ضرورة الاهتمام بهذه الفئة لما لها من دور فاعل من حيث الإنجازات، وعن أهمية الدور الذي يقوم به العمال في دعم التنمية والتقدم في كافة المجالات.