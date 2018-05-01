"نماء" تطور مهارات 52 سيدة ضمن ورش "بادري لريادة الأعمال"

الشارقة 24:

أعلنت مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، نجاح سلسلة "ورش عمل المهارات الريادية"، التي تقام ضمن المرحلة الأولى من برنامج "بادري لريادة الأعمال 2018"، في استقطاب 52 سيدة وفتاة من مختلف مناطق الإمارة، من الراغبات في تطوير أدائهن المهني وتأسيس أعمال خاصة بهن.

ويستهدف البرنامج، التابع لـ"أكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات"، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، السيدات ممن تزيد أعمارهن عن 18 عاماً في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى من إمارة الشارقة، لزيادة فرصهن في العمل، ويتمحور حول تقديم الدعم لهنّ لتطوير مهاراتهن، ومساعدتهن على اكتشاف ذاتهن وتزويدهن بالأدوات اللازمة لبدء أعمالهن وشركاتهنّ الخاصة، بما يسهم بالارتقاء بمستقبلهن المهني.

ومنذ انطلاقه في 9 أبريل الماضي، نظم البرنامج ورش عمل في مناطق مختلفة من الشارقة، استمرت كل منها 5 أيام، كان آخرها في منطقة الدفين واختتمت الأسبوع الماضي، في حين تقام ورشة في جامعة الشارقة، تستمر حتى 3 مايو الجاري.

وصرحت ريم بن كرم، مديرة مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: "لقد نجح برنامج بادري لريادة الأعمال، المعروف سابقاً باسم جيل، منذ انطلاقته بتمكين أكثر من 50 امرأة من خلال تزويدهن بالأدوات الفكرية الأساسية والمهارات اللازمة لبدء مسيرة مهنية ناجحة في عالم ريادة الأعمال، حيث أن هناك نحو 10 سيدات قد بدأن فعلياً قصة نجاحهن، وأنشأن شركاتهنّ الخاصة أو بصدد إطلاق مشاريعهن الخاصة".

وتركز "ورش عمل المهارات الريادية" على تطوير كفاءات المرأة في مجال ريادة الأعمال، من خلال تشجيعها على اكتشاف الذات وتعريفها بسبل التفكير النقدي والإبداعي.

ويعتبر إتمام جميع هذه الورش بشكل كامل، خطوة لابد منها للبدء بالمرحلة الثانية من هذا البرنامج، التي من المقرر أن تنعقد في الفترة بين سبتمبر وديسمبر، وتخضع المشتركات في هذه المرحلة إلى تدريب مكثّف في مجال الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى جلسات حول التدريب على الأعمال التجارية، وتقديم الإرشاد ودعم حاضنات الأعمال.

أما المرحلة الأخيرة من البرنامج فستمنح المشتركات الفرصة لتقديم أفكارهنّ التجارية إلى لجنة تحكيم متخصصة لإبداء الرأي وتقديم تعليقات بناءة.