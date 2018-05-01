"البيئة والمحميات" بالشارقة تحتفل بيوم العمال العالمي

الشارقة 24:

في إطار سعيها نحو تعزيز بيئة عمل إيجابية وسعيدة، احتفت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، الثلاثاء، بموظفيها، وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو، حيث قامت الهيئة بالتعاون مع إدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بتنظيم احتفال خاص تحت شعار "أسعدوهم".

وصرحت سعادة هنا السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: "انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحرص على تأمين بيئة عمل إيجابية، تمكن موظفينا وكافة العاملين في الهيئة من تحقيق طموحاتهم، والارتقاء بأوضاعهم المعيشية، وهو ما يعكس الوجه الحضاري والإنساني لإمارة الشارقة، وفي هذه المناسبة، نقدم لهم شهادة تقدير على ما يبذلونه من جهود طيبة، في سبيل تحقيق رؤية الهيئة وطموحاتها وإعلاء مكانتها".