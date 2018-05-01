"نبض 95" إذاعة إنجليزية بروح شبابية تنبض من الشارقة

الشارقة 24:

في إثراء للمشهد الإعلامي والإذاعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي خطوة تواكب روح العصر وتفتح آفاقاً جديدة للإبداع، انطلقت، اليوم الثلاثاء، إذاعة "نبض 95" (Pulse 95 Radio)، أول إذاعة ناطقة باللغة الإنجليزية في إمارة الشارقة، لتنضم إلى شقيقاتها من إذاعات مؤسسة الشارقة للإعلام، وتغدو منارة جديدة في العمل الإعلامي المحلي بنكهة شبابية مفعمة بالحيويّة.

ويتضمن فريق عمل الإذاعة الجديدة 7 من الإعلاميين المرموقين في هذا المجال من دولة الإمارات وخارجها، هم: سالي موسى، وسارة المدني، وآنا سكوفيلد، وآنا روبرتس، وعمر البوسعيدي، وحسّان ضناوي "بيج هاس"، وإيمان المجالي، حيث سيقدمون بمجموعة واسعة وغنيّة من البرامج، تتضمن الأخبار المحليّة والعالميّة والمقابلات الحصريّة والحوارات الصباحيّة والمسائيّة، بالإضافة إلى باقة مختارة من أشهر الأغاني الموسيقيّة "الأكوستيك".

وجاء ذلك خلال حفل تدشين الإذاعة، الذي أقيم مساء أمس الإثنين، في مسرح المجاز بالشارقة، بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسعادة طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وسعادة حسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وتنطلق إذاعة "نبض 95" تحت شعار "قلب الشارقة"، عبر التردد 95.0، لتشكّل قيمة مضافة لمستمعيها في دولة الإمارات، وتصل إليهم من خلال فريقها من الإعلاميين المؤثرين، من دولة الإمارات وعدد من الدول العربيّة، والمملكة المتحدة وأستراليا، ممن يتمتعون بخبرة واسعة في هذا المجال.

وتتميز المحطة الإذاعية المبتكرة بتقديم باقة متنوعة من البرامج اليومية، تتضمن استضافة شخصيات بارزة في المجتمع، إلى جانب بث أخبار ومقابلات وحوارات حول مختلف القضايا المحلية والإقليمية والدولية، مع تركيزها على آخر المستجدات في إمارة الشارقة ودولة الإمارات ككلّ، في مجالات الأعمال والتعليم والثقافة والابتكار والسياحة والسفر.

واعتبر الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، إطلاق "نبض 95" بمثابة خطوة متقدمة نحو تعزيز الاهتمام بقطاع الإذاعة المحلي، وتوسيع آفاقه، ليشمل شرائح جديدة من المستمعين، الذين لم يتسنّ لهم سابقاً الاستماع إلى بث إذاعي مباشر بالإنجليزية يعبّر عن الشارقة بروحها وخصوصيتها، ويستعرض مقوماتها السكنيّة والسياحية والاقتصادية.

وقال: "يأتي إطلاق (نبض 95) ليشكّل نقلة نوعية في جهود مؤسسة الشارقة للإعلام لترسيخ وجودها في الفضاء الإذاعي، وانطلاقاً من حاجتنا لسد الفجوة القائمة في مجال تقديم البرامج باللغة الإنجليزية، لاسيما وأن شريحة واسعة من سكان الإمارة يستخدمون اللغة الإنجليزية في حياتهم وتعاملاتهم اليومية".

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "ستعمل المحطة الإذاعية الجديدة، وفق رؤية محلية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية، موفرة تغطية شاملة لأبرز الأحداث والأخبار والفعاليات في الإمارة، وحرصنا على اختيار فريق عمل يتضمن عدداً من أبرز الإعلاميين، ممن يتمتعون بتجارب راسخة وغنية في تقديم محتوى قيّم في قالب مبتكر وجذاب، وبروح شبابية تواكب متطلبات العصر".

وتتفرد إذاعة " نبض 95" على المستوى الإقليمي في تقديم أبرز أنواع الموسيقى الصوتية "الأكوستيك"، وهي نوع من الموسيقى التي تُعزف بشكل فردي باستخدام الآلات غير الإلكترونية، مثل الجيتار والعود والبيانو وغيرها، لتقدم هوية جديدة تتناغم بصورة تامة مع رؤية المحطة وطبيعة نشاطها.

وقال محمد يانز مدير إذاعة "نبض 95": "حرصنا على تقديم محتوى متناسق من جميع النواحي ومنسجم تماماً مع عنصر الموسيقى الصوتية (الأكوستيك)، ليشكلا معاً وحدةً متكاملة تخدم هدفنا في أن نكون محطة شاملة وممتعة وموثوقة تلقى صدى كبيراً بين المستمعين، من خلال ما توفره لهم من أخبار وتجارب واقعية، ما يسهم في منحهم طاقة إيجابية ويعزز لديهم نظرة متفائلة للحياة".

وأضاف: "تفخر إذاعتنا بفريق استثنائي من مقدمي البرامج المحترفين والمتخصصين في الصحافة والتقديم الإذاعي على المستوى المحلي والعالمي، إضافة إلى حضورهم المؤثر في أبرز وسائل التواصل الاجتماعي، ما يجعلهم من الأسماء المعروفة والمشهورة في هذا الوسط".

وتابع يانز: "انطلاقاً من حرصنا على مواكبة متطلبات العصر الرقمي الحديث وتلبية احتياجات المستمعين من عشاق التكنولوجيا، سيتم بثّ كل ما تقدمه الإذاعة من خلال منصة متعددة الوسائط، تتضمن الأثير والإنترنت".

وأكد مدير إذاعة "نبض 95": "على الرغم من أننا أول محطة إذاعية ناطقة باللغة الإنجليزية في الشارقة، إلا أننا لا نستهدف فقط المستمعين الذين يتحدثون الإنجليزية، بل جميع الأشخاص الذين يفهمون اللغة الإنجليزية بشكل عام ويستمتعون بمتابعة النوعية التي نقدمها من البرامج".

البرامج





وتقدم "نبض 95" باكورة من البرامج الجديدة الحصرية والمتنوعة، ومن أبرزها "ذا مورنينغ مجلس"، الذي يقدمه كل من: سالي موسى، وسارة المدني وعمر البوسعيدي، كل يوم طيلة أيام الأسبوع من الساعة 7 إلى 10 صباحاً، ويتضمن باقة متنوعة من آخر الأخبار في مجال الأعمال والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والتراث والصحة والتغذية، بالإضافة إلى أخبار أخرى حول أنماط الحياة والفن والتصميم، ويتخلل البرنامج عدد من المقابلات مع شخصيات بارزة ورواد الأعمال والخبراء، إذ يمكن للمستمعين التفاعل والتواصل معهم مباشرة عبر الإذاعة.

أما برنامج "مسافر إن ذا سيتي"، تقدمه آنا روبرتس من الأحد إلى الخميس من الساعة 4 إلى 5 عصراً، حيث تقوم بجولات عبر إمارة الشارقة، تتضمن إجراء المقابلات والتعريف بأماكن مختلفة فيها، وتغطية مختلف الفعاليات التي تحتضنها، في أسلوب شيق مغاير لنمط الوثائقي الإذاعي التقليدي، عبر الاعتماد على الصورة المرئية بالإضافة إلى الصوت.

أما برنامج "يلا هوم"، فيقدمه كل من: حسّان ضناوي (بيج هاس) وآنا سكوفيلد طيلة أيام الأسبوع من الساعة 5 إلى 8 مساءً، حيث يعرضان أخباراً وموضوعات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والأعمال والغذاء والتعليم والصحة وأنماط الحياة، وهو برنامج ترفيهي يهدف إلى إمتاع المستمعين على طريق عودتهم إلى منازلهم مساءً.