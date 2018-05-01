مطار الشارقة الدولي يحتفي بالعمال في يومهم

الشارقة 24:

احتفلت هيئة مطار الشارقة الدولي بمناسبة يوم العمال العالمي، الذي يصادف1 – 5 من كل عام، وكرمت العاملين لديها، وذلك ضمن سلسلة المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تنفذها الهيئة في "عام زايد"، وتأكيداً على حق الإنسان في العمل الذي كفله دستور وقوانين الدولة.

وقامت الهيئة بتوزيع قسائم مشتريات على العمال في المطار، وهو ما لقي استحسانهم وسعادتهم، حيث عبروا عن شكرهم وتقديرهم للمسؤولين عن هذه المبادرة.

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: "إن مبادرة هيئة مطار الشارقة الدولي للاحتفاء بمناسبة يوم العمال العالمي، جاءت للتعبير عن التقدير والعرفان لهذه الفئة باعتبارهم القاعدة الأساسية للخدمات المساندة ولتحقيق النجاح، حيث تسهم جهودهم في تعزيز بيئة العمل، وتوفير المناخ الملائم من أجل إنجاز المهام والأعمال اليومية، وتقديم الخدمات للمسافرين والمتعاملين".

وأضاف: "أن العمال استحقوا بأن يكون لهم يوماً خاصاً لتكريمهم وتقدير جهودهم، والتعبير عن امتنان المجتمع وعرفاناً بعطائهم وكفاحهم، ومن هنا أيضاً كان اهتمام دولة الإمارات والقيادة الرشيدة بالعمال، وحرصها على رعايتهم وحماية حقوقهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم".