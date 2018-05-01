خالد بن صقر: نشارك باحتفالية "العمال" انسجاماً مع نهج القيادة الرشيدة

الشارقة 24:

أكد الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، أنه تزامناً مع يوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو كل عام، شاركت هيئة الوقاية والسلامة باحتفالية، "معكم ولأجلكم"، بالتعاون مع هيئة تطوير معايير العمل بالإمارة، منوهاً بأن الاحتفالية تأتي ترسيخاً لقوانين الدولة وسياساتها التي تكفل حقوق الإنسان دون تمييز، على أساس الدين أو الجنسية أو العرق أو الوضع الاجتماعي، كما تأتي انسجاماً مع نهج القيادة الرشيدة في التعبير عن الوفاء لكل من يخدم الوطن، ويسهم في تطوير مسيرته التنموية ونهضته العمرانية.

وشددد على أهمية المشاركة بهذه الاحتفالية، من منطلق تقديرنا لدور العمال الذين يبذلون جهوداً طيبة لأداء وظائفهم على أكمل وجه، وحرصاً من الهيئة على ترسيخ قيم الإخاء الاجتماعي بين فئات المجتمع، والقيم الإنسانية وتقديم العون والشكر للآخرين.

وتمثلت مشاركة الهيئة بعرض فيلم توعوي يحث على الالتزام بمعدات الأمن والسلامة في مواقع البناء، حرصاً على سلامة العمال، إلى جانب تقديم برنامج توعوي حول إجراءات الأمن والسلامة بمواقع البناء، وتوزيع مطويات توعوية حول إجراءات الأمن والسلامة.

وختم بأن هذه الفئات تستحق منّا الشكر والثناء والتقدير، لأنها تلعب دوراً مهماً في تسهيل حياتنا، وتسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق النهضة التنموية على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة".