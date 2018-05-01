سارة المدني تنضم لفريق إذاعة "نبض 95" عبر برنامج "المجلس الصباحي"

الشارقة 24:

على هامش إطلاق أول محطة إذاعية ناطقة باللغة الإنجليزية بإمارة الشارقة "نبض 95" "Pulse 95"، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، أعربت سعادة سارة المدني عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومقدمة برامج إذاعية في "Pulse 95" عن فخرها وسعادتها للانضمام لفريق الإذاعة المميز.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أعربت المدني عن سعادتها بتقديم برامج إذاعية في" Pulse 95"، وقالت: "أنا سيدة أعمال والآن سأعمل مقدمة برامج إذاعية ومتحمسة لإطلاق القناة".

وأضافت بأنها سوف تعمل على تقديم برنامج يسمى المجلس الصباحي، والذي سيبث من الساعة 7 صباحاً إلى الساعة 10 مساءً، بالاشتراك مع سالي موسى وعمر البوسعيدي.

وستتضمن البرامج الإذاعية موضوعات متنوعة تخص الحياة اليومية في إمارة الشارقة.

واختتمت حديثها بدعوة المستمعين إلى متابعة القناة الإذاعية التي ستستقطب ضيوفاً من مختلف المؤسسات والشركات.