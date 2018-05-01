"أصدقاء مرضى السرطان" تفوز بالجائزة العالمية للحوكمة الرشيدة

الشارقة 24:

فازت جمعية "أصدقاء مرضى السرطان"، المؤسسة الخيرية ذات النفع العام المعنية بمكافحة السرطان، ومقرها دولة الإمارات، للعام الثاني على التوالي، بـ "الجائزة العالمية للحوكمة الرشيدة"،"3G"، في فئة "الخدمات المتميزة في القطاعين الاجتماعي والخيري"، وذلك تقديراً لجهودها ومبادراتها الرامية إلى تقديم الدعم المادي، لأكثر عدد ممكن من المرضى، لتغطية تكاليف علاجهم إلى جانب نشر التوعية حول مختلف أنواع السرطانات.

وتسلمت الجائزة بالنيابة عن الجمعية، سعادة نيلوفر البستكي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في كوالالمبور، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في العاصمة الماليزية في 23 أبريل من هذا العام.

وصرحت سعادة سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية "أصدقاء مرضى السرطان": "تبرز أهمية هذه الجائزة المرموقة لأنها تعتبر بمثابة تكريم لجهود الجمعية المتواصلة لتقديم كل ما يعود بالخير والنفع على المجتمع، وحرصها على أداء مسؤوليتها الاجتماعية على أكمل وجه".

وأكدت أن الفوز بهذه الجائزة للعام الثاني على التوالي، يدل على الجهود الإستثنائية التي يبذلها جميع أعضاء الجمعية، أفراداً وقيادة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والشركات ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أسهمت إلى حدّ كبير في دعم مساعينا الرامية إلى تزويد المجتمع في دولة الإمارات بأفضل الخدمات الطبية المجانية، وتنفيذ حملات التوعية بمرض السرطان ويعود كل هذا الفضل إلى الدعم الكبير واللا متناهي من قبل قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬لجمعية‭ ‬أصدقاء‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان".‬‬‬‬‬