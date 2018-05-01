سالم القصير: بتوجيهات حاكم الشارقة تحولت الإمارة لبيئة جاذبة للعمال

الشارقة 24:

اعتبر سعادة سالم يوسف القصير، رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، أن شريحة العمال في الإمارات، تعتبر شريكاً فاعلاً في عملية التنمية التي تشهدها.

وصرح القصير: "مع حلول الأول من مايو، نستذكر ما يبذله أفراد هذه الشريحة من جهد كبير في بناء دولتنا، ومساهمتهم في عملية التطوير التي تشهدها إمارة الشارقة، والتي تحولت بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى بيئة جاذبة لكافة جنسيات العالم، وذلك لما توفره الإمارة عبر قوانينها وتشريعاتها، من حفظ لحقوق العمال، وما تؤمنه لهم من سبل الراحة والأمان، وذلك لضمان عيشهم في أجواء إيجابية تمكنهم من العمل والإبداع، حيث تحرص الإمارة على صيانة كرامتهم وإنسانيتهم بشكل دائم، وتسعى هيئة تطوير معايير العمل إلى تطبيقه على أرض الواقع".

وأضاف سعادته: "في هذه المناسبة، لا بد من توجيه الشكر إلى كافة الجهات التي ساهمت بإنجاح فعاليات المهرجان الاحتفالي العمالي، الذي تقوم الهيئة بتنظيمه سنوياً، تزامناً مع يوم العمال العالمي، وذلك لإتاحة الفرصة أمام العمال، للتعبير عن أنفسهم وإبداعاتهم، من خلال مشاركتهم في أنشطة المهرجان الرياضية والفنية والترفيهية، والتي تعاونت في تقديمها مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، وعلى رأسها هيئة الشارقة الصحية، وهيئة الوقاية والسلامة، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، وإدارة الشرطة المجتمعية في الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، ومدينة الإمارات الصناعية، وشركة توجيه، ومستشفى الجامعة، ومستشفيات زليخة، ومجموعة استر، وان ام سي، ومركز سني الطبي.