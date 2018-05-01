فاهم القاسمي: نتطلع إلى مشاركة تجاربنا مع العالم عبر "نبض 95"

الشارقة 24:

على هامش إطلاق أول محطة إذاعية ناطقة باللغة الإنجليزية بإمارة الشارقة "نبض 95" "Pulse 95"، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، أعرب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، عن سعادته بإطلاق القناة المتخصصة في نقل الحياة اليومية بالإمارة والدولة، عبر تقديم سلسلة متنوعة من البرامج والفقرات.

وفي تصريح لـ "الشارقة 24"، هنأ رئيس دائرة العلاقات الحكومية، مؤسسة الشارقة للإعلام لإطلاقها الإذاعة التي تمثل صوت إمارة الشارقة، وأضاف: "أننا نتطلع من الشارقة، مدينة الثقافة والتعليم والابتكار، إلى مشاركة رسائلنا وتجاربنا مع العالم".

واختتم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي حديثه، قائلاً: "نحن نتطلع إلى الاستماع إلى آرائكم، وأنا شخصياً أتطلع إلى الاستماع إلى ما ستقدمه هذه الإذاعة".