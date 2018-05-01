الأول من نوعها

خالد المدفع: "نبض 95" فرصة للترويج لإمارة الشارقة باللغة الإنجليزية

  • الثلاثاء 01, مايو 2018 في 11:14 ص
  • سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة
    سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة
أكد سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، أن المحطة الإذاعية الناطقة باللغة الإنجليزية التي أطلقتها مؤسسة الشارقة للإعلام "نبض 95"، فرصة للترويج للمنتجات السياحية التي تمتلكها الشارقة، من حيث التراث والثقافة.
الشارقة 24: 
 
على هامش إطلاق أول محطة إذاعية ناطقة باللغة الإنجليزية بإمارة الشارقة "نبض 95" "Pulse 95"، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، أعرب سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن سعادته بإطلاق الإذاعة الأولى من نوعها في الإمارة.
 
وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، صرح خالد جاسم المدفع: "أطلقت مؤسسة الشارقة للإعلام "Pulse 95"، وهي أول محطة إذاعية ناطقة باللغة الإنجليزية بإمارة الشارقة، وتمثل إضافة مميزة للإمارة".
 
وأضاف خالد جاسم المدفع: "ستلبي القناة كافة الاحتياجات التي تخص إمارة الشارقة من حيث المنتجات السياحية التي نملكها، ومن حيث التراث والثقافة الغنية في الشارقة".
 
واختتم المدفع حديثه، معرباً عن سعادته بإطلاق القناة، قائلاً: "أتمنى أن نعمل دائماً بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام من أجل نقل هذه الرسالة وإظهار هوية الشارقة والتجربة الحقيقية التي يمكن للناس الوصول إليها هنا في الشارقة".