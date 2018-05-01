خالد المدفع: "نبض 95" فرصة للترويج لإمارة الشارقة باللغة الإنجليزية

الشارقة 24:

على هامش إطلاق أول محطة إذاعية ناطقة باللغة الإنجليزية بإمارة الشارقة "نبض 95" "Pulse 95"، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، أعرب سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عن سعادته بإطلاق الإذاعة الأولى من نوعها في الإمارة.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، صرح خالد جاسم المدفع: "أطلقت مؤسسة الشارقة للإعلام "Pulse 95"، وهي أول محطة إذاعية ناطقة باللغة الإنجليزية بإمارة الشارقة، وتمثل إضافة مميزة للإمارة".

وأضاف خالد جاسم المدفع: "ستلبي القناة كافة الاحتياجات التي تخص إمارة الشارقة من حيث المنتجات السياحية التي نملكها، ومن حيث التراث والثقافة الغنية في الشارقة".

واختتم المدفع حديثه، معرباً عن سعادته بإطلاق القناة، قائلاً: "أتمنى أن نعمل دائماً بالتعاون مع مؤسسة الشارقة للإعلام من أجل نقل هذه الرسالة وإظهار هوية الشارقة والتجربة الحقيقية التي يمكن للناس الوصول إليها هنا في الشارقة".