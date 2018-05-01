سلطان بن أحمد: أطلقنا أول إذاعة إنجليزية بالشارقة ونأمل متابعة الجميع

الشارقة 24:

على هامش إطلاق أول محطة إذاعية ناطقة باللغة الإنجليزية بإمارة الشارقة "Pulse 95"، والتابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، أعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، عن سعادته بإطلاق القناة المتخصصة في نقل الحياة اليومية بالإمارة والدولة، عبر سلسلة برامج وفقرات نوعيّة على مستوى المحتوى والتقديم.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، قال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي: "أطلقت مؤسسة الشارقة للإعلام الإذاعة الإنجليزية الأولى من نوعها بإمارة الشارقة، ونأمل متابعة الجميع والاستماع إلى قناتنا الجديدة".