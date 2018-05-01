بلدية الشارقة تضبط 5 مركبات محملة بمواد محظورة

الشارقة 24:

قام قسم مراقبة نظافة المدينة بإدارة الرقابة والتفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، بتشكيل فريق، وتنظيم حملة مكثفة، لضبط المركبات التي تقوم بتوزيع مواد محظورة على المحلات التجارية، بغرض بيعها وترويجها، حيث أسفرت هذه الحملة عن ضبط 5 مركبات محملة بالمواد المحظورة قبل أن يتم توزيعها على المحلات والأشخاص المعنيين، ومصادرة المواد المضبوطة، ليتم إتلافها ومخالفة المركبات، والتواصل مع القيادة العامة لشرطة الشارقة لأخذ الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص المخالفين.

وأكد محمد الكعبي رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة، أن هذه الحملة تأتي في إطار أهداف القسم في مكافحة الظواهر السلبية، حيث تم تشكيل فريق عمل بعد أن وردت معلومات تفيد بقيام عدد من الأشخاص بحوزتهم مواد محظورة وبصدد توزيعها على بعض المحال التجارية، وبناء عليه تم تشكيل الفريق وتم ضبط المواد وهي في طريقها إلى المحلات وتم إتلافها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المناسبة، كما أن هذه الحملات امتداداً لحملات سابقة قامت بها البلدية على المحلات التي تبيع هذه المواد، كما تستمر وتركز البلدية على هذه المحلات وتقوم بمداهمتها، بحيث أن الأمر لا يقتصر على الموردين فقط وإنما أصحاب المحلات الذين يقومون بشراء هذه المواد لترويجها.

وأشار الكعبي إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للبلدية، ولتحقيق أهداف قسم مراقبة نظافة المدينة في الحفاظ على المظهر العام للإمارة، ومكافحة الظواهر السلبية حتى تبقى الشارقة صحية ومثالية والوجهة المفضلة للعيش، حيث تستمر البلدية في تنفيذ هذه الحملات لتطبيق القانون وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين، حيث تولي البلدية أهمية كبيرة بحملات التوعية المستمرة.

وأشاد الكعبي بجهود أفراد الضبط على سرعة استجابتهم وتمكنهم من ضبط هؤلاء الأشخاص، كما أهاب بأفراد المجتمع ضرورة التعاون مع البلدية من خلال الاتصال بالخط الساخن على الرقم 993، للإبلاغ عن أية ظواهر سلبية ومشوهات المنظر العام، للحفاظ على الإمارة الباسمة.