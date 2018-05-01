أطفال الشارقة تختتم مشاركتها في بطولة تحدي الروبوت 2018

الشارقة 24:





اختتمت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بطولة تحدي الروبوت لعام 2018، والتي شارك فيها 65 طفلاً من نشاط علوم وتكنولوجيا من مراكز مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية، وذلك بمركز الطفل في الرقة.

حيث تأهل هذا العام للمنافسة في اليوم الختامي 20 فريقاً، ضمن 3 فئات: الفئة النظامية، و فئة كرة القدم، والفئة المفتوحة، توزعوا على النحو التالي 6 فرق فئة كرة القدم، و 13 فريقاً في الفئة النظامية، وفريق في الفئة المفتوحة، حيث تنافسوا مع أقرانهم بنظام 3 جولات، وقد أسفرت النتائج عن فوز فريق King Robot، بالمركز الأول، والذي ضم الطفل حمزة الشيباني، وحمدان المهيري، وعبد الله معاذ، أحمد سعيد ، وفوز فريق master of robot ، بالمركز الثاني، والذي ضم الطفل علي الشيباني، وسيف السوديدي، سلطان غلام، وذلك ضمن فئة " كرة القدم" والفريقين من مركز الطفل في الرقة.

أما في الفئة النظامية فكان المركز الأول مناصفة بين فريق KHOR1 من مركز الطفل في خورفكان والذي ضمن كل من الطفلة شيخة النقبي وموزة النقبي وشيخة العبدولي، وفريق ALHISSIN BOY من مركز الطفل في دبا الحصن، والذي ضمن الطفلين عبد الله خليل وسعيد خالد والطفلة شوق خليل، أما في المركز الثاني فقد جاء فريق KHOR3 من مركز الطفل في خورفكان، وقد ضم الفريق الطفل حامد محمد البلوشي، وعبد الله محمد البلوشي، بينما حصل على المركز الثالث فريق TECHNO KALBA من مركز الطفل في كلباء، والذي ضمن الطفل سالم أحمد، وعبد الله خميس، وسيف سالم عبد الله.

وفي ختام البطولة تم توزيع الشهادات والهدايا على جميع الفرق الفائزة، كما وزعت الشهادات على أعضاء لجان التحكيم التي ضمت نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرة والحكام الدوليين في مجال الروبوت، بالإضافة إلى الأطفال الذين شاركوا ببرنامج تحدي الروبوت الذي انطلق في 17 مارس وأستمر حتى 28 إبريل 2018.