"استمرارية الأعمال" تنظم برنامجاً تدريبياً بالشارقة

الشارقة 24:

عقدت لجنة استمرارية الأعمال بالشارقة برنامجاً تدريبياً لأعضاء اللجان الفرعية بالدوائر الحكومية من الأعضاء، بهدف تمكينهم من الحصول على إدراك كامل لمختلف مراحل تطبيق إدارة استمرارية الأعمال من حيث الأدوار والمسؤوليات والمهارات والخبرات المطلوبة بهدف حماية مكتسبات الدوائر والمؤسسات والمجتمع ككل.

وقال الشيخ المهندس خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة، رئيس لجنة استمرارية الأعمال بإمارة الشارقة، إن "البرنامج التدريبي جاء ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تهيئ المؤسسات الحكومية للتعامل السريع مع الطوارئ والأزمات من خلال وضع خطة منسقة وفعالة، وذلك عبر إعداد التجهيزات اللازمة المدروسة والمنسقة مسبقاً، لتمكين المؤسسات الحيوية من الاستمرار بدورها المعهود، والقيام بالمهام الضرورية تجاه المجتمع، لحين التعافي من أي أزمة أو طارئ قد يلحق بها".