"موارد الشارقة" تحتفل بـ "حق الليلة"

الشارقة 24:

احتفلت دائرة الموارد البشرية في الشارقة بـ "حق الليلة" الذي يصادف النصف من شهر شعبان، ابتهاجاً بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وبطقوس جميلة لموروث جميل زاهي يعبر عن قيم رائعة المعاني، احتفلت دائرة الموارد البشرية ممثلة بإدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية، في مقرها باللية، وبالتعاون مع معهد الشارقة للتراث بـ "حق الليلة"، عبر تنظيم العديد من الجلسات التراثية، منها ركن التزيين بالحناء، وركن الحرف، وركن المأكولات الشعبية وركن دكان الطيبين، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأمهات لموظفي الدائرة لإحياء عادة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتسليط الضوء على الحرف اليدوية القديمة التي كانت تحترفها المرأة في بيتها، وتضمن الحفل فعاليات متنوعة تدخل البهجة والسرور إلى قلوب المشاركين، منها فقرة المسابقات التراثية، كما تم توزيع الآيس كريم على جميع الموظفين من قبل شركة cake Away.

وفي مبادرة مميزة من إدارة الفعاليات والأنشطة المجتمعية وحرصاً من الدائرة على التأكيد على حماية حقوق العمال والمحافظة عليها، اختتم الحفل فعالياته بتكريم فئة "المستخدمين" بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو.

وفي إطار الاحتفال بـ "حق الليلة"، قدم فرع الدائرة في الدفين برنامجاً ترفيهياً تراثياً، امتزج فيه الماضي والحاضر بأهازيج رددها أطفال حضانة "دربي" وهم يرتدون الملابس التراثية الملونة بألوان زاهية، وتخلل الحفل العديد من المسابقات التراثية، وسط مشاركة مميزة من دائرة الخدمات الاجتماعية "مركز إنتاج"، ومعهد الشارقة للتراث.