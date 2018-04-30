"المرافق" باستشاري الشارقة تناقش مشروع قانون "تنظيم المراعي" بالإمارة

الشارقة 24:

بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها الذي عقدته، الإثنين، بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، رؤاها لمشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة.

ترأس الاجتماع عبد الله مطر الكتبي رئيس اللجنة وحضره من أعضاء اللجنة الدكتور خليفة بن دلموج وعبد الله سبيعان وسعيد معضد بن هويدن وأحمد الجراح، ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات، وهدى الحمادي وآمنة باصليب أمينتا السر.

وتبادل الأعضاء الآراء في مختلف مواد مشروع القانون المناط بدائرة شؤون البلديات والزراعة وما به من أهداف يحققها القانون، فضلاً عن اختصاصات الدائرة وصلاحياتها في سبيل تحقيق أهدافها من هذا القانون.

ثم ناقش الأعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استناداً لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة للجنة المرافق العامة بوصفها اللجنة المختصة وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمساهمة برأيها.

وارتأت لجنة المرافق إعداد تقريرها بناء على آراء أعضائها حول مشروع قانون تنظيم المراعي في إمارة الشارقة.