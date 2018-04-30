مشاركة مميزة لمركز الشارقة للاتصال في "الأيام التراثية"

الشارقة 24:

شارك مركز الشارقة للاتصال التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في أيام الشارقة التراثية بدورتها الـ 16 في 3 مواقع، هي: مدينة الشارقة ومدينة خورفكان ومدينة كلباء.

حرص مركز الشارقة للاتصال على المشاركة في هذا العرس التراثي الاجتماعي حيث تعتبر أيام الشارقة التراثية حدثاً موسمياً سنوياً وملتقى كبيراً تتفاعل فيه الحضارات والثقافات ضمن جهود إمارة الشارقة في مجال الحفاظ على التراث والتاريخ والتعريف بهما والتأكيد على أهمية التراث وأصالته وضرورات صونه والاستفادة منه والاستمرار في نقله للأجيال الجديدة حيث يحتل التراث وجهود الحفاظ عليه مكانة مرموقة ومهمة ويأتي على رأس أولويات اهتمامات الدولة والإمارة.

وقام المركز بالاستعداد للمشاركة بالتنسيق مع الجهات المنظمة في الشارقة وبخاصة معهد الشارقة للتراث حيث كان الداعم الأساسي للمشاركة بتوفير كافة الاحتياجات والتسهيلات إضافةً إلى المجلس البلدي في مدينتي كلباء وخورفكان.

وجاءت مبادرة المركز في التواجد كمنصة أساسية لخدمة زوار القرية كمركز معلومات للفعاليات التراثية القائمة في كل من مدينة الشارقة خلال الفترة من 8-21 إبريل، وكلباء من 13-21 إبريل، وخورفكان من 20-22 إبريل، إضافةً إلى الترويج والتسويق عن أيام الشارقة التراثية بكافة مناطق مدينة الشارقة بأكثر من 30000 نص من خلال الوسائل المتاحة، كما زار المنصة أكثر من 10000 زائر من مختلف الأعمار والجنسيات، وحظي المركز بزيارة مشاهير من الإعلاميين والفنانين المحليين والخليجيين ورواد التواصل الاجتماعي، مع تقدير العاملين في المركز لكبار السن وذوي الإعاقة وتلبية استفساراتهم وإرشادهم للأماكن التي يودون زيارتها.

وضمن أنشطة المركز في هذا الحدث التراثي، قام بعمل سحوبات على جوائز قيمة حيث شارك فيها 2500 زائر، وجرت السحوبات في آخر يوم من مشاركة المركز ليعلن عن 10 فائزين بجوائز قيمة.

وأكد المهندس خالد عمر النقبي مدير مركز الشارقة للاتصال بأن هذه المشاركة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز، وانسجاماً مع اهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بالحفاظ على التراث والتمسك بالجذور لإبراز الإمارة بحلة بهية وصورة مشرفة، وتماشياً مع مبدأ عام زايد في إبراز التراث ونشره للأجيال القادمة.