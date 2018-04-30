"الحكومة الإلكترونية" بالشارقة تحتفل بـ "حق الليلة"

الشارقة 24:

شهد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة احتفال الدائرة بمناسبة "حق الليلة" في مطعم الفنر الشعبي بواجهة المجاز.

تضمن الاحتفال الذي نظمته لجنة السعادة بالدائرة فعاليات متنوعة أدخلت البهجة والسرور إلى قلوب المشاركين، من خلال سعي الدائرة إلى تعزيز الهوية الوطنية وتعميق التراث في نفوس المشاركين حتى لا يتم اندثارها في ظل التغييرات الحياتية المستمرة، وشارك فيها جميع موظفي الدائرة ومنتسبي نادي الأصالة من كبار السن التابعين لدائرة الخدمات الاجتماعية، ويأتي تنظيم هذه المبادرة ضمن مبادرات دائرة الحكومة الإلكترونية المتعلقة بتعزيز الهوية الوطنية، إذ تعتبر "حق الليلة" من المناسبات التراثية التي يسعد بها الكبير والصغير.

وشارك في الفعاليات سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وسعادة نور النومان مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة إلى جانب العديد من المسؤولين وموظفي الدائرة؛ إذ قدّموا مختلف أنواع الحلويات والمكسرات الشعبية التي يتم توزيعها في مثل هذه المناسبة، كما تخلل الحفل تقديم الأكلات الشعبية وكان أبرز ما ميز الحفل مشاركة كبار السن من نادي الأصالة، بالإضافة إلى فقرات تراثية مميزة قدمتها الإعلامية غزالة.

كما تم توزيع حقائب مملوءة بالحلوى والمكسرات، مرفقة بها بطاقة تعريفية حول فعالية "حق الليلة" المستمدة من تراث الدولة.

وثمن سعادة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي حرص موظفي الدائرة على إحياء المناسبة، وجهودهم المبذولة في الحفاظ على العادات والتقاليد، وتجسيد مناسبة حق الليلة في صورة معبرة ومشرقة تبرز الاعتزاز بالهوية الوطنية، وتسهم في توثيق العلاقات الأسرية بين أفراد المجتمع كافة.