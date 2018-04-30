"أشغال الشارقة" تطلق حزمة من الفعاليات خلال أسبوعها التقني

الشارقة 24:

أطلق مركز تقنية المعلومات بدائرة الأشغال العامة بالشارقة، في مقره الرئيسي بالناصرية، أسبوع الأشغال التقني، والذي يستمر لمدة خمسة أيام.

بدوره، صرح المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة: "يُترجم الأسبوع التقني توجيهات القيادة الحكيمة بضرورة استمرار الجهود واستحداث الوسائل التي تشجع على التدريب التقني والفني، بما يُمكن من مواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة، وضمان ربط التقنية مع حاجات الدائرة من التخصصات الهندسية والتكنولوجية التي يحتاجها سوق العمل ووضع خطط تتماشى مع ثورة المعلومات التقنية الراهنة".

وأضاف: "نظراً لضرورة إلمام كل شخص عامل في المجال الهندسي بالتكنلوجيا وأهمية التكامل بين المجالين والتعرف على أحدث الوسائل والنظم المستخدمة، أطلقنا الأسبوع التقني للسنة الثانية للاستفادة منها كخطوة نحو نموذج الموظف المتكامل كي نتبنى نهجاً مميزاً في الإدارة والهندسة وعملياتها، وتطبيق المسار الأمثل نحو مستقبل وعمل أفضل، ووضع خطط تتماشى مع ثورة المعلومات التقنية الراهنة، وضرورة العمل المؤسسي الفعّال والتنفيذي لربط مخرجات الورش العملية بالاحتياجات الفعلية للدائرة، وبالتالي العمل على ربط الأفكار النظرية بتطبيقات عملية، بما يلبي متطلبات وأفق الخطة الاستراتيجية للدائرة التي أطلقتها هذا العام".

ويتضمن الأسبوع محاضرات وورش عمل يلتقي خلالها الموظفون مع المتخصصين في قطاع تقنية المعلومات لإرشادهم وتوجيههم وتوعيتهم بمتطلبات سوق العمل، وربط الإنتاج الوظيفي بالتقني، كما يضم استقبال طلبة المدارس وتوعيتهم بأهمية التكنولوجيا وتسخيرها في خدمة تعليمهم.

وتفصيلاً، قالت المهندسة حصة الميل مدير مركز تقنية المعلومات : "يهدف تنظيم الدائرة لمبادرة الأسبوع التقني إلى توعية وجذب الموظفين نحو الاستفادة التقنية في المجال المهني، وتمكينهم من تخصصاتهم بما يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، وبشكل يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة العمل الوطني المؤسسي، لربط مخرجات الورش العملية بالاحتياجات الفعلية للدائرة بما يلبي متطلبات وأفق الخطة الاستراتيجية للدائرة".

ويتضمن أبرز عناوين الأسبوع التقني، ورش عمل توعوية في مجال الأمن التقني، وأخرى حول غرفة الخادم الخاصة بالمبنى، إلى جانب ورشات خاصة بنظام الخدمات المساندة والأنظمة الجغرافية ونظام الدفعات، من أبرزها ورشة عمل مهندس في ساعة، وعمل تحكم الآباء بأجهزة الأبناء، واستشارات تقنية، ورشة الهاتف الذكي وإعدادته، وورش حول أنظمة عمل مايكروستيشن و زاجل و أوتوكاد، كما تضمن الأسبوع جملة من المسابقات الخاصة بالمعلومات التقنية، وحزمة من الفعاليات المصاحبة في هذا المضمار، واستقبال طلبة المدارس وتعريفهم بالأمور بأحدث وسائل التكنولوجيا.

وأضافت: "يطمح الأسبوع إلى تحقيق التكامل التام بين مخرجات الورش العملية التي ستعقدها الدائرة والتخصصات المطلوبة في الدائرة، بشكل يضمن التوافق التام مع توجيهات القيادة الحكيمة، بإعداد الكوادر البشرية القادرة على مواجهة التحديات والمشاركة بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفاعلية المميزة في سوق العمل وبالتالي تعزيز القدرات التنافسية".