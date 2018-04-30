رؤساء الدوائر الحكومية يزورون "الغرفة الماطرة" في الشارقة

الشارقة 24:

زار عدد من رؤساء الدوائر الحكومية في إمارة الشارقة، أمس الأحد، مشروع "الغرفة الماطرة"، الذي تستضيفه مؤسسة الشارقة للفنون بصورة دائمة ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، والذي جرى افتتاحه برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

استقبلت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخة نوار القاسمي مدير التطوير في المؤسسة، سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسعادة المهندس خالد بطي عبيد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وسعادة خالد بطي عبيد الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة ثابت سالم الطريفي الشامسي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وسعادة المهندس خالد محمد آل علي أمين عام مجلس التخطيط العمراني.

بدأت الجولة في مبنى "الغرفة الماطرة" الواقع في منطقة المجرة بالقرب من كورنيش الشارقة، والمقام على مساحة 1460 متراً مربعاً، وهو من المشاريع الفنية ذائعة الصيت المصممة من قبل استوديو "راندوم إنترناشيونال"، تضمنت زيارة الغرفة الرئيسة التي تهطل فيها الأمطار بشكل مستمر وتتوقف حيثما يخطو الزائر داخلها.

كما استمع رؤساء الدوائر إلى شرح مفصل حول الكيفية التي يتم من خلالها إعادة تدوير المياه المستخدمة في الغرفة باعتبارها مشروعاً صديقاً للبيئة.

وحول زيارته، صرح سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي: "يعد هذا العمل الفني المعاصر إضافة مميزة إلى مقومات الإمارة السياحية، ويسمح لأول مرة بالمنطقة، بتجربة فريدة تهطل فيها الأمطار بشكل متواصل، وذلك بفضل جهود مؤسسة الشارقة للفنون".

وأضاف: "أننا في الهيئة نعمل في ظل توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونؤكد دعمنا للترويج لجميع الفعاليات والأنشطة التي تساهم في تعزيز مسيرة الإمارة في الارتقاء والتميز على مستوى المنطقة والعالم، وتحقيق رؤية الهيئة باستهداف 10 ملايين سائح في العام 2021".

يضم مبنى الغرفة الماطرة ثلاثة واجهات زجاجية تمكّن المارة في شارع العروبة ومنطقة المجرة من رؤية الأمطار والجزء العلوي من المبنى الذي يتلألأ ليلاً، بينما صممت الواجهة الرابعة من الخرسانة المكشوفة.