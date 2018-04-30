تخريج 17 مشاركاً بالشارقة في برنامج "كايزن" من "تطوير"

الشارقة 24:

أعلنت "الشارقة لتطوير القدرات - تطوير"، إحدى المؤسسات التابعة لمؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين"، أن 17 مشاركاً من الكفاءات المهنية في الإمارة، تمكنوا بنجاح من إتمام متطلبات برنامج "كايزن" العالمي التدريبي المتكامل للتطوير المهني المستمر، الذي عقد للمرة الأولى في إمارة الشارقة بالتعاون مع معهد "كايزن" العالمي، ومقره اليابان، وبشراكة استراتيجية مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورعاية من شركة فاست لمقاولات البناء.

واحتفت "تطوير" بتخريج المشاركين في فعالية خاصة أقيمت في مقر "اقتصادية الشارقة"، الإثنين، بحضور سعادة سلطان بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وسعادة جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والمهندس فتحي عفانة، الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء، حيث تم تكريم المشاركين، ومنحهم شهادات معتمدة صادرة عن "معهد كايزن"، الجهة الوحيدة المخولة عالمياً لمنحها، وهو ما سيكون له أثر كبير في تعزيز مسيرتهم المهنية والعملية.

وأكد سعادة سلطان بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: "على مدار الأعوام الماضية، أحدث الدعم المستمر والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة نقلة نوعية في مجال تطوير رأس المال البشري، والارتقاء بإمكانات الكفاءات المواطنة، باعتباره المحور الرئيس للتنمية المستدامة، ووفرت دولة الإمارات وإمارة الشارقة في سبيل ذلك كل ما شأنه صقل مواهب أبناء وبنات الوطن، وتزويدهم بالخبرات والمعارف اللازمة لمواصلة مسيرة البناء والنهضة الشاملة".

وأضاف: "تتبنى الشارقة رؤية مستمدة من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقوم على ضرورة إشراك جميع شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في عملية التنمية الاقتصادية.

وصرح سعادة جاسم البلوشي، عضو مجلس أمناء مؤسسة "ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين": "تقوم رؤيتنا الاستراتيجية في تطوير، على الاستثمار في مهارات الشباب وإمكاناتهم، والدفع بها إلى أقصى الحدود، ويتم ذلك من خلال العمل على صقلها وتطويرها بمجموعة من برامج التدريب والتطوير التي نوفرها في شتى المجالات، لاسيما المجال المهني، وبما يلبي أعلى المعايير العالمية".