ولي عهد الشارقة يهنئ "الشرطة" بإنجازاتها ويدعوها لمواصلة التميز

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، القيادة العامة لشرطة الشارقة، بما تحقق لها من إنجازات واستحقاقات، ونيل إدارتها وأفرادها لعدد من الجوائز، ضمن فئات جائزة وزير الداخلية للتميز للعام 2018م.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بقيادات القيادة، وكبار ضباطها، ومنتسبيها، صباح الإثنين في أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله، الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، واللواء سيف الزري الشامسي القائد عام لشرطة الشارقة، وكبار الضباط في القيادة العامة لشرطة الشارقة مع منتسبي الأكاديمية.

ودعا سموه العاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال اللقاء لمواصلة تميزهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات، وتحمل مسؤولياتهم في العمل، وأن تنعكس سعادتهم بهذا الاستحقاق، على تحقيق السعادة الفعلية لأفراد المجتمع والجمهور والمتعاملين، حيث أن الفوز بالجوائز يزيد من المسؤولية الملقاة على عاتقهم، باعتبار العمل الشرطي يمس مختلف جوانب الحياة.

وتقدم سموه بالشكر والتقدير، إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، على دعم ورعاية الجائزة التي تعمل على تحفيز وتشجيع كافة العاملين في الجهاز الشرطي، الذي يقدم خدمات جلية، مشيراً إلى تطلع القيادة العامة لشرطة الشارقة، إلى مزيد من التعاون المثمر مع الوزارة، لتقديم المزيد من الخدمات المتميزة لأفراد الجمهور.

ووجه سموه جميع العاملين في شرطة الشارقة، إلى بذل المزيد من الجهود في كافة مجالات الاختصاص والإدارات المختلفة، لافتاً سموه إلى أن سعادته الحقيقية، عندما تقدم الشرطة خدمات متكاملة وشاملة وملموسة، حيث إن القيادة الرشيدة تدرك ردود أفعال الناس عندما يستفيدون من هذه الخدمات، والتي تمثل سعادة أكبر من الفوز بالجوائز والتتويج على المستويات الرسمية.

وعبّر سموه عن سعادته بالإنجازات التي تحققها القيادة العامة لشرطة الشارقة، مشيراً سموه إلى أن العاملين فيها على قدرٍ عالٍ من المسؤولية، ويدركون حجم ما يجب تقديمه للمجتمع للمحافظة على أمنه وسلامته، وتطلعاته إلى مجتمع آمن في كافة مرافقه.

وتمنى سموه التوفيق للقيادة العامة لشرطة الشارقة، مؤكداً سموه أن الإنجاز الكبير يكون فيما ينعكس من ردود أفعال، وأحاديث أفراد المجتمع بإيجابية وسعادة عن دور الشرطة، وتقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المجتمع بكافة فئاته.

وتفضل سموه بالتقاط الصور التذكارية مع الفائزين، والعاملين في الأكاديمية.

واطلع سموه خلال الزيارة على التجهيزات المتكاملة لقاعة الاجتماعات الجديدة في أكاديمية العلوم الشرطية، والتي تتضمن أحدث وسائل الاتصال التكنولوجية، وتقدم خدمات كبيرة للعملية التعليمية والتدريبية.

كما اطلع سموه على مبادرة "علّم بالقلم" بالأكاديمية، والتي تنظم من قبل مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي تساهم في تقديم خدمات التعليم للأيتام، عبر توظيف الجهود المجتمعية لصالح إكمال التعليم لهذه الفئة، إلى جانب الورش التدريبية والأكاديمية ورفع تحصيلهم الدراسي.

وتعرف سموه على أهداف البرنامج، والخدمات التي يقدمها للأيتام، متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الإنسانية والخيرية.

من جهته قدم اللواء سيف الزري الشامسي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللا محدود واهتمام وتوجيهات سموه، التي تمثل منهاجاً للعمل وموجهاً له.

كما قدم الشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على رعايته وتشريفه هذا اللقاء، وحرص سموه على تكريم أصحاب الإنجازات والاحتفاء بهم، مما يمثل تشجيعاً لهم لمتابعة جهودهم المخلصة.

وصرح الشامسي: "نحن بهذه الإنجازات خطونا خطوة مميزة، ونعد ببذل مزيد من الجهود ومضاعفتها، عبر فريق العمل لدينا والشركاء من كافة دوائر حكومة الشارقة، وخارجها، لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، والإمارة".

وهنأ القائد العام لشرطة الشارقة كافة الفائزين بالجوائز، واعداً بالمحافظة على هذا المستوى من الإنجازات والخدمات المميزة، وتطويره إلى أفضل المخرجات، حيث إن الدعم والمتابعة والاهتمام وكافة الإمكانيات متاحة ومتوفرة.

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة قد تم تكريمها مطلع أبريل الجاري لفوزها، والعاملين بها بعدد من الجوائز ضمن الفئات المختلفة لجائزة سمو وزير الداخلية، وهي: جائزة أفضل مركز إسعاد للمتعاملين، وجائزة أفضل تجربة في مجال إصلاح وتأهيل النزلاء لمبادرة "نتعافى"، كما فاز النقيب حميد الكندي بجائزة أفضل ضابط في مجال فئة الشباب.

وعلى صعيد الجوائز الوظيفية لضباط الصف والمدنيين، فاز بجائزة أفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين فني -‏ تقني، المساعد أول جاسم آل علي، والدكتور محمد إبراهيم بجائزة أفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين تخصصي، والمساعد هيفاء طارق عبد الله بجائزة أفضل ضابط صف وأفراد ومدنيين إداري.