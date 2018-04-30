"إصلاحية الشارقة" تنظم فعالية خيرية لنزيلاتها

الشارقة 24:

نظمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة فعالية خيرية لنزيلات المؤسسة، وذلك بحضور المقدم عبد الله الغزال رئيس قسم الاصلاح والتأهيل بالمؤسسة وعدد من الضباط والمشرفين.

تسهم الفعالية في تعزيز الثقة والإيجابية بين النزيلات ومشرفي المؤسسة، بما يسهم في تقويم سلوك النزيلات وتعزيز الجانب النفسي لديهن والاستفادة من قضاء فترة محكوميتهن في تعلم بعض المهارات المهنية التي يستطعن من خلالها مواجهة متطلبات الحياة، واندماجهن في المجتمع بصورة إيجابية.

بدورها، أشارت النقيب مريم الشحي ضابط إداري بفرع سجن النساء، أن المؤسسة العقابية تسعى من خلال خدماتها وأنشطتها التأهيلية المجتمعية في إعادة تأهيل وإدماج النزيلات ليصبحن أفراداً صالحين في المجتمع، ولما لتلك الفعاليات من أثر إيجابي كبير في نفوس النزيلات.