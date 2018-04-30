شرطة الشارقة تقبض على آسيويين يبيعان "الحديد" باعتباره ذهباً

الشارقة 24:

تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية وبحوزتهما كمية من القطع المعدنية المذهبة يبلغ وزنها 3 كيلوجرامات، كانا يقومان بعرضها للبيع على أنها ذهب حقيقي، من خلال الاتصال ببعض الأشخاص وإيهامهم بأنهما يملكان كمية من الذهب عثرا عليها بأحد المواقع الأثرية.

وعند حضور المشتري، يقومان بتسليمه قطعة صغيرة من الذهب الحقيقي على أنها عينة من الكنز الذي بحوزتهما مقابل مبلغ يتفق عليه، وبعد تحديد المبلغ المطلوب لبيع الكمية المتبقية من الذهب يتفقا معه على إحضار المبلغ واستلام الكمية في إحدى المناطق الصناعية بالشارقة، حيث يقومان باستلام المبالغ التي تتراوح بين 50 و60 ألف درهم، وتسليمه مغلفاً يحتوي كمية من القطع الذهبية التي يكتشف لاحقاً أنها مجرد قطع حديدية مصقولة باللون الذهبي.

وتمكن المذكوران بهذا الأسلوب الاحتيالي من الإيقاع ببعض الضحايا، قبل أن يقوم أحدهم بالإبلاغ عن تعرضه للنصب والاحتيال من قبل مجهولين، حيث تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة لمتابعة القضية، وبالبحث والتحري، تمكن الفريق من تحديد هوية المحتالين، ومعرفة مكان تواجدهما والقبض عليهما وبحوزتهما الكمية المشار إليها من القطع المعدنية المذهبة، وبالتحقيق معهما اعترفا بتورطهما في القضية المشار اليها.

حذر العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية للمحتالين، والتورط في شراء الذهب أو المجوهرات من غير المحلات المعروفة والمصرح لها بتجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة، والحصول على فواتير لمشترياتهم.

كما حذر العقيد العاجل أصحاب المحلات العاملة في هذه التجارة من شراء الذهب أو المجوهرات والمصوغات الذهبية من أشخاص لا يملكون سنداً قانونياً أو فواتير شراء لهذه المقتنيات، تفادياً للوقوع ضحية للنصب والاحتيال.

وطالب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أفراد الجمهور بضرورة الإبلاغ فوراً عن أي محاولة للقيام بمثل هذه الأعمال، مشيراً إلى قيام بعض المحتالين باللجوء لمختلف الحيل والأساليب في الإيقاع بضحاياهم واستدراجهم للوقوع في فخ جرائمهم.