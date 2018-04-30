"إخلاء وهمي" لمصرف الشارقة الإسلامي بـ 30 دقيقة تعزيزاً للجاهزية

الشارقة 24:

نفذت إدارة مصرف الشارقة الإسلامي، بالتعاون مع فريق الدفاع المدني في الشارقة، وشرطة الشارقة، والإسعاف الوطني، تجربة إخلاء وهمية ناجحة للمبنى الرئيسي للمصرف، الأربعاء الماضي 25 أبريل الجاري، وذلك بهدف الوقوف على جاهزية الموظفين وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة لهم وللعملاء.

وجاء تنفيذ تجربة الإخلاء الوهمية التي شملت كافة موظفي المصرف وعملائه في إطار برنامج التدريب الذي تعتمده إدارة المصرف لكافة كوادرها، بحيث تكون على استعداد تام للتعامل مع الحالات الطارئة، وحوادث الحريق وغيرها.

وتولت الإدارات المعنية في مصرف الشارقة الإسلامي، إدارة عملية الإخلاء من المصرف التي استغرقت نحو 30 دقيقة، تم خلالها تشغيل جرس الإنذار طوال فترة التجربة، كما تم توزيع سترات خاصة لمراقبي ومُنسقي الحرائق من أجل تمييزهم.

وأبدى حسن البلغوني، مدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بالمصرف، سعادته بنجاح تجربة الإخلاء الوهمي، وصرح: "قامت إدارة المصرف بوضع خطة متكاملة لعملية تنفيذ تجربة الإخلاء الوهمية، شارك في تنفيذها كافة الإدارات المعنية، بهدف تعزيز ثقافة الأمن والسلامة لدى جميع العاملين في المصرف".