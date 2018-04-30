"اقتصادية الشارقة" تحافظ على الموروث التراثي

الشارقة 24:

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة احتفالاً بليلة النصف من شعبان "حق الليلة"، انطلاقاً من حرصها على تعزيز التواصل بين مختلف أطراف وفئات المجتمع في إمارة الشارقة، وللحفاظ على الموروث التراثي الإماراتي المنبثق من القيم والعادات العربية، والتشجيع على إحياء التراث الذي يحمل في طياته عبق الماضي وأصالة العادات والتقاليد التي تنمي الحس الوطني.

شملت الفعالية توزيع الحلويات والمأكولات الشعبية على موظفي الدائرة ومتعامليها، كما نظمت الدائرة "معرض حق الليلة الخيري"، حيث قام موظفو الدائرة من مختلف إداراتها ببيع عدد من المنتجات والأكلات الشعبية والتراثية، والتي سيتم ريع مبيعاتها للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الخيرية في الإمارة.