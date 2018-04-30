بلدية الحمرية تحتفل بالنصف من شعبان مع الأطفال

الشارقة 24:

احتفلت بلدية الحمرية، صباح اليوم الإثنين، وفي إطار مبادراتها المجتمعية في التواصل مع المؤسسات والدوائر، بمناسبة "حق الليلة"، والذي يعد من الفعاليات التراثية التي اعتاد عليها أهالي المنطقة في السابق.

بدوره، بادر مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية يرافقه عدد من كوادر البلدية عدد من المراجعين بإسعاد الأطفال في فعالية حق الليلة، عبر استقبال عدد من المراجعين ومشاركة ممثلين من الدوائر الحكومية والأطفال من خلال توزيع الحلويات والزهور.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير البلدية أن مثل هذه الفعاليات والمناسبات تعد من العادات والتقاليد الخالدة والتي تغرس لدى الجميع ذكريات رائعة، وأضاف: "تبادر بلدية الحمرية في الاحتفال في مثل هذه الفعاليات التي تحافظ على المناسبات التراثية بين أبناء الجيل الجديد".