"المالية المركزية" بالشارقة تحتفل بالنصف من شعبان

الشارقة 24:



نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة احتفالية خاصة بمناسبة ليلة النصف من شعبان "حق الليلة"، في مقرها الرئيسي، بحضور عدد كبير من الموظفين وأبناءهم، وذلك مساهمةً منها في تعزيز الهوية الوطنية وإبراز العادات والتقاليد التراثية الإماراتية الأصيلة التي تشكل جزءاً من ثقافة المجتمع.



وتضمن الاحتفال العديد من الفقرات والفعاليات التي عكست أهمية التراث في ربط أجيال المستقبل بموروث الآباء والأجداد، وشملت مشاركة عدد من السيدات الحرفيات في صناعة بعض الحرف والأشغال اليدوية، وتوزيعات الحلويات والأكلات التقليدية الشعبية، والمسابقات التراثية، على وقع الأغنيات الخاصة بـ "حق الليلة"، بالإضافة إلى وجود دكان الطيبين، وعرض من الفيديوهات للأهازيج والألعاب الشعبية، والمقتنيات التراثية.



وقالت ريما الشامسي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الدائرة: "تعودت دائرة المالية المركزية على الاحتفاء بكل ما يعزز الهوية الوطنية، ويبث القيم والعادات والتقاليد الأصيلة في نفوس الموظفين والمتعاملين، وتشكل هذه المناسبة واحدة من أبرز الفعاليات التي تدخل الفرح إلى نفوس الصغار والكبار".



وشهد الاحتفال تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور، حيث شارك الجميع في توزيع الحلويات والمكسرات وهدايا حق الليلة، وفيما أحيت هذه المناسبة في نفوس الكبار ذكريات الماضي، تعلم الأطفال المشاركون الكثير من العادات المرتبطة بهذا الحدث السنوي الذي يحتفل به كل بيت إماراتي.