"كهرباء الشارقة" تطلق مبادرة "خلك واعي" في مراكز "متاجر"

الشارقة 24:

أطلقت إدارة الترشيد بهيئة كهرباء ومياه الشارقة مبادرة تحت شعار "خلك واعي"، في مراكز "متاجر" التي تأسَّست بموجب شراكة استراتيجية بين "ماجد الفطيم العقارية" و"الشارقة لإدارة الأصول"، مستهدفةً الوصول إلى مختلف فئات الجمهور من مرتادي المراكز، وذلك في إطار استعدادها لاستقبال أشهر الصيف التي تزيد فيها نسبة الاستهلاك، بهدف التوعية لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بترشيد الاستهلاك قبل بداية أشهر الصيف التي تزيد فيه نسبة الاستهلاك، وضمن رؤية واستراتيجية الهيئة والتزامها بالمسؤولية المجتمعية والتوعية بالاستخدام الأمثل للطاقة والمياه.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة أعدت خطة متكاملة لنشر ثقافة الترشيد تتضمن عدداً من المحاور التثقيفية والفنية والقوانين والإجراءات المنظمة لاستخدام الأدوات المرشدة، واتباع السلوكيات الصحيحة في البناء، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل باستمرار بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة لضمان ترشيد الاستهلاك في مرحلة تنفيذ المخططات وقبل البدء في البناء.

وأشار إلى أن الهيئة باتت نموذجاً يحتذى بها في الاهتمام بالتنمية المستدامة والتوعية بالاستخدام الأمثل للطاقة، والمضي قدماً مع كافة شرائح المجتمع، لتحقيق أرقى نماذج الشراكة التكاملية لاستمرار مسيرة التطور والازدهار التي تشهدها إمارة الشارقة، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأوضح الليم أن الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ومراكز "متاجر"، لنشر مفهوم الترشيد بين مختلف فئات المجتمع سيحقق نتائج إيجابية كبيرة، حيث تمتلك "متاجر" أربعة مراكز في الشارقة هي: "الجرينة"، "الخان"، "المرقاب"، و"القوز"، مما يعد إضافة نوعية لحملة ترشيد استهلاك الطاقة والمياه التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمراكز التجارية.

وأشارت موزة بن دخين رئيس قسم التثقيف والتوعية، أن مبادرة خلك واعي تم إطلاقها بمراكز "متاجر" بدأت في متاجر "الجرينة"، من خلال تنظيم عدد من الفعاليات لتشجيع الأسر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الاستهلاك قبل بداية الصيف، وستنطلق المبادرة إلى عدد من المناطق في الشارقة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت بن دخين أن مبادرة خلك واعي تأتي ضمن أكثر من 30 مشروعاً ومبادرة أطلقتها إدارة الترشيد، ضمن منظومة عملها لوضع وتنفيذ أسس ومعايير محددة لإحداث تغيير في المفاهيم الخاصة باستخدامات الطاقة والمياه تتوافق مع أحدث النظم العالمية، وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة تنمية الوعي لدى سكان إمارة الشارقة بأهمية اتباع سلوكيات الترشيد واستخدام الأدوات الأصلية والابتعاد عن المقلدة لتحقيق الأمن والسلامة وترشيد الاستهلاك، مشيرة إلى أن الهيئة وفرت في القسم التجاري معدات وأدوات الترشيد الأصلية بأفضل الأسعار للتيسير على سكان إمارة الشارقة.