سعيد وهيثم بن صقر يشهدان حفل تخريج طلبة "الصف الـ 12"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

شهد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، مساء الأحد، وبحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، حفل تخريج عدد من طلبة الصف الثاني عشر بالمدرسة الإنجليزية بكلباء.

تضمن الحفل الذي أقيم بمسرح جامعة الشارقة فرع كلباء، تخريج 40 طالباً وطالبة، بحضور سعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي بكلباء، وسعادة جاسم بوصيم مدير الديوان الأميري بكلباء، وحشد من مسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية وجامعة الشارقة وأولياء الأمور.

وبارك الشيخ هيثم بن صقر للخريجين الجدد تميزهم، داعياً إياهم إلى مواصلة العمل والمثابرة خلال المرحلة الجامعية، متمنياً لهم دوام التفوق، والوصول لأعلى المراتب العلمية، والنجاح في مسيرتهم العملية بما ينفع وطنهم.

وفي الختام، قام الشيخ سعيد بن صقر، يرافقه الشيخ هيثم بن صقر بتكريم ممثلي الجهات المشاركة في الحفل، وتوزيع الجوائز والهدايا على الطلبة المتفوقين، والتقاط الصور التذكارية.