أحمد السلمان: نظمنا دورة تدريبية لتطبيق "استمرارية الأعمال" بالشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال أحمد السلمان مدير معهد التدريب والوقاية في هيئة الوقاية والسلامة والمنسق العام للجنة استمرارية الأعمال في الشارقة: أطلقت الهيئة، الأحد، دورة تدريبية لتطبيق استمرارية الأعمال بالدوائر الحكومية في إمارة الشارقة بمشاركة 25 موظفاً من مختلف الدوائر، للتأكد من تطبيق أعلى معايير استمرارية الأعمال.

وأضاف لـ "الشارقة 24": من منطلق حرص لجنة استمرارية الأعمال بإمارة الشارقة، على ضمان استمرارية العمل في مختلف الدوائر والهيئات الحكومية، وعدم توقف أنشطتها الحيوية أثناء حالات الطوارئ والحوادث، عقدت لجنة استمرارية الأعمال برنامجاً تدريبياً لأعضاء اللجان الفرعية بالدوائر الحكومية، والذي مكنهم من الحصول على فهم كامل لمختلف مراحل تطبيق إدارة استمرارية الأعمال من حيث الأدوار والمسؤوليات والمهارات والخبرات المطلوبة لتطبيق برنامج فعال لإدارة استمرارية الأعمال بهدف حماية مكتسبات الدوائر والمؤسسات والمجتمع ككل.