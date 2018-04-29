المقدم أحمد المري: شرطة الشارقة تولي أهمية كبيرة لفئة العمال

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:





تأتي مشاركة القيادة العامة لشرطة الشارقة ضمن المبادرات المجتمعية التي تحرص القيادة على تفعيلها إسهاماً منها في التواصل مع مختلف شرائح المجتمع تعزيزاً لمد جسور التواصل، والتفاعل مع كافة الهيئات والمؤسسات بالدولة.

وخلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، قال المقدم أحمد المري نائب مدير إدارة الشرطة المجتمعية إن "شرطة الشارقة تولي أهمية كبيرة لفئة العمال من خلال برامج التواصل والتوعية والعمل على تحقيق الأهداف الرئيسية لهذه الشراكة القائمة على الأمن والسلامة، وتفعيلها بصورة دائمة والموجهة للعمال بصورة خاصة."

وأضاف المري: تضمنت المشاركة في فعاليات يوم العمال تسليط الضوء على سلسلة من المحاضرات التوعوية والتثقيفية لفئة العمال، حول نظم وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة الخاصة بالعمال، وضرورة احترام قوانين العمالة في الدولة، والمحافظة على الأمن مع الالتزام بتعاليم رجال الأمن ووصولاً إلى تحقيق سلامة العمال.