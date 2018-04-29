سوق الجبيل بالشارقة ينظم حملة فحوصات طبية مجانية

الشارقة 24:

تزامناً مع يوم العمال العالمي الذي يحتفل به العالم في الأول من مايو من كل عام، ينظم سوق الجبيل، أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، على مدار يومي 29 و30 من إبريل الجاري، فحوصات طبية مجانية للمستثمرين في السوق، والعمال، والمتسوقين، والزوار.

وإلى جانب هذه الفحوصات التي تقام بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سيتم تنظيم حملة تبرع بالدم الإثنين، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على التبرع بالدم للحالات الطارئة، ورفد المستشفيات في دولة الإمارات بالكميات الكافية من الدم للعمليات الجراحية والحالات الطارئة.

وقال المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل: "نعمل دائماً على إطلاق الحملات الصحية التوعوية ضمن أهدافنا الرامية إلى تعزيز الوعي العام بنمط الحياة الصحي، وتشجيع ممارسة الرياضة، إضافة إلى غرس روح التطوع والمساهمة المجتمعية في نفوس الفئات المستهدفة".