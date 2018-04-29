مذكرة تفاهم بين شرطة الشارقة وشركة "رافد"

الشارقة 24:

أبرمت القيادة العامة لشرطة الشارقة، وشركة رافد التابعة لهيئة الشارقة لإدارة الأصول، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين، في مجال تخطيط الحوادث بمختلف مدن إمارة الشارقة، وذلك بقاعة شهداء الإمارات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وقع المذكرة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة سالم سعيد المدفع مدير عام شركة رافد، وذلك بحضور العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام والعقيد الدكتور أحمد سعيد الناعور نائب المدير للإدارة العامة للعمليات المركزية وسعادة عمر الملا المدير التنفيذي للشركة.

وتوجه اللواء الشامسي بالشكر والتقدير لشركة ساعد على الخدمات الكبيرة التي قدمتها خلال فترة عملها بإمارة الشارقة، والتي امتدت لخمس سنوات، كما رحب بشركة رافد التي حلت بديلاً لشركة ساعد، متمنياً لهما النجاح والتوفيق في عملهما، مؤكداً دعم القيادة العامة لشرطة الشارقة للشركة الوليدة وتقديم كل التسهيلات لها من أجل الرقي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

وذكر القائد العام لشرطة الشارقة، أن التدشين الرسمي لخدمات الشركة سيكون يوم 14 من مايو المقبل، مشيراً إلى أن مراكز شركة رافد ستتم مراقبتها من قبل الشرطة من أجل تحقيق أكبر قدر من الجودة في الخدمات المقدمة للجمهور.

من جانبه، أعرب سالم المدفع المدير العام لشركة رافد، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، مشيداً بالتعاون الكبير الذي وجدته الشركة من القيادة العامة.