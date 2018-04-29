اللواء الشامسي يشهد احتفال شرطة الشارقة بيوم العمال العالمي

الشارقة 24:

كرم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، مساء السبت، العمال والمستخدمين بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، على هامش احتفالات الدولة بيوم العمال العالمي، وذلك حرصاً من شرطة الشارقة على الاهتمام بهذه الشريحة الفاعلة وتقديراً لجهودها في خدمة جهاز الشرطة ومرافقه ومنشآته وتهيئة بيئة العمل، بهدف تمكين العاملين من أداء مهام عملهم بالمستوى المطلوب والمحافظة على ممتلكات المؤسسة الشرطية وصيانة وحماية مرافقها ومنشآتها المختلفة.

وأكد اللواء الشامسي في كلمة خلال الاحتفال، على أهمية الدور الذي يضطلع به العمال والمستخدمون في تهيئة بيئة العمل وتوفير الخدمات والقيام بالأعمال المساندة التي تدعم جهود المؤسسات والمرافق الخدمية المختلفة، قائلاً: "إن تكريم العمال والمستخدمين المتميزين والمخلصين في أداء عملهم والذين يؤدون واجبهم بكل أمانة في سبيل المحافظة على الممتلكات وحماية مقدرات ومقار العمل، إنما يأتي تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل، مشيداً بالدور الذي يقوم به الكثيرون من العمال والمستخدمين في خدمة المؤسسة الشرطية".

وأضاف الشامسي: إن تكريم العمال والمستخدمين وتقدير جهودهم وعطائهم يعد واجباً على كل مؤسسة تقدر البذل والعطاء، وعلى كل مؤسسة ترجع الفضل للقائمين على خدمتها وكل من أسهم في دفعها خطوة إلى الأمام، تقديراً لما يقدمونه من عطاء، ويبذلونه من جهود مضنية كان لها الأثر في تحقيق الريادة الشرطية وفوز شرطة الشارقة بجائزة الجهة الرائدة، ضمن جائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الرابعة، بالإضافة إلى العديد من المهام والمجالات منها الدعم اللوجستي لتوفير كافة المهام اليومية والأعمال والحرف المختلفة.

واشتمل الاحتفال على العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تم تنظيمها بمشاركة العمال والحرفيين، وأصحاب المهن والمستخدمين بشرطة الشارقة من بينها مسابقات رياضية في الكريكيت وشد الحبل، وكرة القدم، ومسابقات ثقافية، إلى جانب المحاضرات التوعوية والتثقيفية التي تحدثت عن ضرورة الاهتمام بهذه الفئة ورعايتها وكفالة حقوقها، وعن أهمية الدور الذي يقوم به العمال في دعم التنمية والتقدم في كافة المجالات.

و قد شارك في الاحتفالية عدد من الرعاة والشركاء الاستراتيجيين الذين ساهموا بتقديم الدعم المادي والعيني، مما كان له الأثر البالغ في إنجاح الفعالية، من بينهم قسم التثقيف الصحي بمنطقة الشارقة الطبية، مركز الدليل الطبي، جمعية الشارقة التعاونية، شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، فريق بصمة زايد، كابرس للساعات.

وفي ختام الفعاليات تم تكريم المتميزين في مختلف الأنشطة والمسابقات التي تم إقامتها بهذه المناسبة.