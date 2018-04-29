"المنتدى الإسلامي" بالشارقة يبحث "القراءة في مواد الثقافة الإسلامية"

الشارقة 24:

ناقش المنتدى الإسلامي بالشارقة، مساء السبت، ضمن نشاط الطاولة المستديرة "42"، موضوع "القراءة في مواد الثقافة الإسلامية"، وذلك ضمن أجندة فعاليات الإمارة للثقافة الإسلامية لشهر إبريل، وترجمةً لرؤية الإمارات 2021، نحو مجتمع متلاحم محافظ على هويته، ونظام تعليمي رفيع المستوى، وبيئة مستدامة وبنية معرفية متكاملة، وقدم الطاولة د. أحمد المختار من كبار المفتين بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك بعد صلاة المغرب بمقر المنتدى في منطقة سمنان.

وتناولت الطاولة المستديرة عدداً من المحاور القيمة في القراءة عبر مواد الثقافة الإسلامية، وأهميتها في تشكل الوعي المجتمعي ورسم ملامح التنمية المستدامة والحضارات الحديثة.

وأكد سعادة الدكتور ماجد بوشليبي أمين عام المنتدى الإسلامي أن المنتدى مؤسسة ثقافية تعمل بالتوازي مع توجهات إمارة الشارقة، وجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحصين أفراد الأسرة والمجتمع ثقافياً وفكرياً ومعرفياً، مشيراً إلى أهمية "الطاولة المستديرة" التي تجتمع حولها فئات المجتمع من باحثين ومختصين في شؤون الأسرة والمجتمع.