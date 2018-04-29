بلدي كلباء يبحث مستجدات التخطيط الحضري وآليات توزيع "الأراضي"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

عقد المجلس البلدي لمدينة كلباء، الأحد، اجتماعاً تنسيقياً مع دائرة التخطيط والمساحة، وبلدية مدينة كلباء، للتشاور حول عدد من القضايا والمشاريع الخدمية واللوجيستية الجارية، ومشاريع أخرى مزمع تنفيذها في المدينة.

ترأس الاجتماع سعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس البلدي، بحضور المهندس خلفان الذباحي مدير البلدية، والمهندس عبد الرحمن النقبي مدير فرع دائرة التخطيط والمساحة بكلباء، وعدد من المسؤولين في الجهات المشاركة.

وتطرق الاجتماع إلى آلية توزيع الأراضي التجارية والصناعية، المعتمدة من قبل اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي في الشارقة، كما ناقش الحضور ما استجد من أعمال خاصة بتسوية الأراضي الممنوحة للمستفيدين.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات التطويرية الخاصة بدعم مرافق بلدية كلباء، ومنها إنشاء مجمع استثماري يضم المقصب وأسواق المواشي والطيور، فضلاً عن توسعة مشتل البلدية، وتخصيص أرض لمعدات وآليات البلدية.

وبحثت الجهات المشاركة في الاجتماع عدداً من الأفكار التنظيمية لملف العزب في كلباء، ومنطقة وادي الحلو، ودور دائرة التخطيط والمساحة في تقديم المساعدات اللازمة في هذا السياق.

وعرج الاجتماع إلى مناقشات موسعة حول ملف التخطيط الحضري والعمراني، في عدد من مناطق كلباء، للاستخدامات السكنية والتجارية والصناعية.

وناقش الحضور القرارات المنظمة لإقامة المظلات خارج حدود الأراضي الملك، علاوة على تبادل الآراء حول البطولة الرمضانية الرياضية، المزمع تنظيمها في كلباء بحلول شهر رمضان المبارك.